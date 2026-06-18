El pare de Messi té un problema de salut i «evoluciona favorablement»

La família Messi ha emès un comunicat aquest dijous en què informa que Jorge Messi, el pare de Leo Messi, té un problema de salut. Segons informen, "en aquests moments es troba sota seguiment mèdic, recuperant-se i evolucionant favorablement dintre del quadre que presenta". En el missatge, l'entorn de Messi demana respecte cap a la família davant les "versions, rumors i especulacions que han circulat en les últimes hores". "Demanem responsabilitat, prudència i humanitat. La salut d'una persona i la tranquil·litat del seu entorn no haurien de ser objecte d'especulació ni d'interès mediàtic irresponsable", han denunciat.\r\n