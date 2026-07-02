184 ciclistes, però un sol objectiu: arribar a París. Aquest dijous Barcelona ha acollit la presentació dels 23 equips, el principal aperitiu del Grand Départ del Tour de Barcelona. Tot plegat, a menys de 48 hores de l'inici de la Grande Boucle amb una contrarellotge per equips ben singular: la victòria serà col·lectiva, però els temps individuals. D'aquesta manera, tot apunta que els principals candidats a la general optaran a ser els primers a enfundar-se el mallot groc de líder.
El Tour a Catalunya: la Sagrada Família, escenari de luxe per a la presentació dels equips
Esports
ARA A PORTADA
- Hugo Fernández Alcaraz
- Cap de Fotografia de Nació
Publicat el 02 de juliol de 2026 a les 21:53
Actualitzat el 02 de juliol de 2026 a les 22:02
- Presentació dels equips del Tour de França 2026 -
- Hugo Fernández
- Presentació dels equips del Tour de França 2026 -
- Hugo Fernández
- Presentació dels equips del Tour de França 2026 -
- Hugo Fernández
- Presentació dels equips del Tour de França 2026 -
- Hugo Fernández
- Presentació dels equips del Tour de França 2026 -
- Hugo Fernández
- Tadej Pogacar saluda el públic de la presentació d'equips participants al Tour de França -
- Hugo Fernández
- Christian Prudhomme i Jaume Collboni durant la presentació d'equips participants al Tour de França -
- Hugo Fernández
- Presentació dels equips del Tour de França 2026 -
- Hugo Fernández
- Presentació dels equips del Tour de França 2026 -
- Hugo Fernández
- Presentació dels equips del Tour de França 2026 -
- Hugo Fernández
- Presentació dels equips del Tour de França 2026 -
- Hugo Fernández
- Tadej Pogacar saluda el públic de la presentació d'equips participants al Tour de França -
- Hugo Fernández
- Actuació de Lia Kali, durant la presentació dels equips participants al Tour de França -
- Hugo Fernández
- Presentació dels equips del Tour de França 2026 -
- Hugo Fernández
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