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El Tour a Catalunya: la Sagrada Família, escenari de luxe per a la presentació dels equips

Esports

ARA A PORTADA

Publicat el 02 de juliol de 2026 a les 21:53
Actualitzat el 02 de juliol de 2026 a les 22:02

184 ciclistes, però un sol objectiu: arribar a París. Aquest dijous Barcelona ha acollit la presentació dels 23 equips, el principal aperitiu del Grand Départ del Tour de Barcelona. Tot plegat, a menys de 48 hores de l'inici de la Grande Boucle amb una contrarellotge per equips ben singular: la victòria serà col·lectiva, però els temps individuals. D'aquesta manera, tot apunta que els principals candidats a la general optaran a ser els primers a enfundar-se el mallot groc de líder.

Hugo Fernández
  • Presentació dels equips del Tour de França 2026 -
Hugo Fernández
  • Presentació dels equips del Tour de França 2026 -
Hugo Fernández
  • Presentació dels equips del Tour de França 2026 -
Hugo Fernández
  • Presentació dels equips del Tour de França 2026 -
Hugo Fernández
  • Presentació dels equips del Tour de França 2026 -
Hugo Fernández
  • Tadej Pogacar saluda el públic de la presentació d'equips participants al Tour de França -
Hugo Fernández
  • Christian Prudhomme i Jaume Collboni durant la presentació d'equips participants al Tour de França -
Hugo Fernández
  • Presentació dels equips del Tour de França 2026 -
Hugo Fernández
  • Presentació dels equips del Tour de França 2026 -
Hugo Fernández
  • Presentació dels equips del Tour de França 2026 -
Hugo Fernández
  • Presentació dels equips del Tour de França 2026 -
Hugo Fernández
  • Tadej Pogacar saluda el públic de la presentació d'equips participants al Tour de França -
Hugo Fernández
  • Actuació de Lia Kali, durant la presentació dels equips participants al Tour de França -
Hugo Fernández
  • Presentació dels equips del Tour de França 2026 -
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