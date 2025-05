El València amenaça de denunciar el documental de Vinícius: «No es correspon amb la realitat»

Polèmica pel documental de Vinícius. El València ha anunciat que es reserva possibles accions judicials davant uns fets que apareixen a la producció de Netflix que, segons el club, "no es corresponen amb la realitat". L'entitat considera que el futbolista del Reial Madrid i la productora del documental estan cometent "una injustícia i falsedats" contra l'afició valenciana. És per això que demanen per escrit una rectificació immediata de la productora sobre els fets ocorreguts a Mestalla. "La veritat i el respecte a la nostra afició ha de prevaldre", conclou el comunicat, que demana "respecte".