El derbi Espanyol-Barça d'aquest dissabte s'esperava amb emoció i tensió entre els seguidors dels dos equips catalans. El partit al RCDE Stadium de Cornellà acollirà l'excel·lent temporada dels blanc-i-blaus, el retorn de Joan Garcia al camp perico i el barcelonisme que porten dins estrelles com Lamine Yamal, Cubarsí, Fermín i Casadó, entre molts altres, fets que fan presagiar un dels derbis més tensos dels últims anys.
De fet, Garcia ha sigut el centre de les tensions, que s'han desbocat totes al camp de Cornellà quan el blaugrana ha sortit a escalfar abans del partit. Els crits dels seguidors de l'Espanyol evidencien que no és ben rebut al camp del seu anterior club.
Els seguidors pericos no només ho han demostrat al camp amb escridassades, també han dut cartells i pancartes contra el jugador del Barça en què es llegeix "vas ser dels nostres, sense perdó" o "Joan rata" i han creat i repartit bitllets falsos que simulen un dòlar amb la cara de Garcia i a dalt el nom "Judas Garcia".
Cornellà ja es preparava per a l'arribada de Garcia divendres a la nit, quan uns ultres de l'Espanyol cantaven "Volem el cap de Joan" als carrers de Barcelona.
També hi ha hagut crits contra el Barça i Garcia abans del partit fora del camp que cridaven "fill de puta".
La polèmica ha anat cuinant-se uns dies abans, quan el davanter lleidatà del RCD Espanyol, Pere Milla va dir en el programa Perico que vola de Betevé que trepitjaria abans Lamine Yamal que Joan Garcia entre rialles. Resposta que no va passar desapercebuda pel públic ni pel mateix Lamine, que va contestar a través de les seves històries d'Instagram amb una foto on apareixia ell amb Balde celebrant un dels gols de la darrera visita a Cornellà el Prat i un comentari: "Ganes de tornar (i emojis blaugranes, d'una cara plorant de riure i d'un peu)", fent referència a les declaracions de Milla.
Tot plegat es veurà si tota aquesta tensió es veurà reflectida en els resultats, ja que ambdós equips estan molt pròxims a la taula: l'Espanyol va cinquè -en posició europea- i el Barça, líder, tot i que una ensopegada deixaria els culers molt a prop del segon, el Reial Madrid.