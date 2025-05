El futbolista de l'Espanyol acusat d'agressió sexual diu que la relació va ser consentida

Després del cas Alves, amb condemna i posterior absolució, arriba un nou cas d'agressió sexual a la Ciutat de la Justícia. El futbolista de l'Espanyol Álvaro Aguado ha assegurat aquest dimecres al jutjat que l'investiga per agressió sexual que les relacions amb una treballadora del club el juny de l'any passat en una discoteca de Barcelona van ser consentides.

Segons han explicat fonts jurídiques, Aguado ha dit que va saber a través del club que la jove l'havia denunciat, però l'entitat no va prendre cap mesura cautelar contra ell ni va activar el protocol de violència sexual. Els fets van tenir lloc el 23 de juny passat, durant una festa privada a la discoteca Opium per celebrar l'ascens a primera divisió dels blanc-i-blaus, tot i que no la va organitzar el club.

La denúncia la va presentar la presumpta víctima el gener passat. Segons va explicar ella mateixa fa uns dies al jutjat, no es veia amb forces d'encarar un procés judicial i tenia por de les represàlies a la feina. La jove continua treballant al club, però no té contacte amb el jugador. El temps transcorregut fins a interposar la denúncia ha provocat que les imatges de les càmeres de seguretat del local s'hagin esborrat.