Un davanter de la Premier League, en coma induït després de xocar contra el pal de la porteria

La Premier League -la lliga anglesa de futbol- i el món de l'esport en general segueixen amb preocupació l'estat de salut del davanter del Nottingham Forest Taiwo Awoniyi, que es troba en coma induït després que diumenge passat impactés durament amb el pal de la porteria durant el partit contra el Leicester City. Segons ha informat Mail Sport, el futbolista pateix una lesió abdominal greu que podria haver estat mortal i ha estat operat d'urgència.

Concretament, el davanter nigerià va tirar-se amb les cames per endavant per rematar un centre lateral i la inèrcia li va fer xocar contra el pal amb la panxa. Va quedar estès a la gespa, però després de ser atès pels metges, va intentar continuar jugant, ja que l'equip havia exhaurit tots els canvis. Si bé, va haver de marxar a causa del dolor.

