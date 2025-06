Gavi: «Sé parlar en català, però em fa vergonya»

Pablo Martín Páez Gavira "Gavi" és un dels màxims exponents de la Masia en l'actualitat. El Barça el va incorporar del Betis el 2015, quan tenia 11 anys, i des d'aleshores s'ha format acadèmicament i futbolísticament i ha viscut a Catalunya. Si bé, no se l'ha sentit parlar català davant els micròfons o a les xarxes socials.

Precisament sobre això ha estat preguntat en una entrevista al Tot costa de Catalunya Ràdio, on ha admès: "Sé parlar en català, però em fa molta vergonya fer-ho en públic". En aquest sentit, ha celebrat que Fermín López, andalús com ell i amb una història similar a la Masia, sí que s'expressi en català als mitjans, però ha reiterat que en el seu cas no es veu en cor.

D'altra banda, Gavi ha valorat que el Barça va pagar cara la inexperiència i que, per aquest motiu, va caure eliminat de la Champions. Per al migcampista, ara l'objectiu ha de ser revalidar els títols aconseguits aquesta temporada i sumar-li l'orelluda, però destaca que la Lliga és el títol principal.

I, sobre el mercat de fitxatges d'estiu, Gavi ha subratllat que les entrades dependran de les sortides, però que a parer seu cal reforçar l'atac. Ara bé, s'ha mostrat confiat en la feina del director esportiu, Deco, a qui li ha reconegut els èxits.