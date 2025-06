Gerard Martín es lesiona amb la selecció espanyola: quant temps estarà de baixa?

Només hi havia dos jugadors del Barça que encara no se n'havien anat de vacances, i un d'ells, Gerard Martín, s'ha lesionat. El lateral esquerre estava jugant l'Europeu sub-21 amb la selecció espanyola, i en el primer partit del torneig una caiguda li va provocar una luxació del metacarpià del dit petit de la mà dreta.

Després de jugar tota la primera part amb dolor, va ser substituït a la mitja part. Unes hores més tard del partit, i després de sotmetre'l a proves mèdiques, la selecció espanyola va comunicar que abandonava la concentració. Avui, el Barça ha confirmat que la lesió és una luxació al metacarpià del dit petit i que serà intervingut quirúrgicament el dimarts vinent a càrrec del doctor Mir i sota la supervisió dels Serveis Mèdics del Club.

Gerard Martín pateix una luxació de la base del cinquè metacarpià de la mà dreta i serà intervingut quirúrgicament el proper dimarts a càrrec del doctor Mir sota la supervisió dels Serveis Mèdics del Club. Es facilitarà un nou comunicat un cop finalitzada aquesta intervenció pic.twitter.com/VvyVxATCLE — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) June 13, 2025

Com habitualment, el Barça no ha fet públic el temps estimat de baixa, però en lesions d'aquesta mena acostumen a variar entre les quatre i les sis setmanes. Justament l'equip començarà la pretemporada d'aquí a un mes, el 13 de juliol, per tant, Gerard Martín arribarà molt just o haurà de començar a exercitar-se més tard que la resta.

La lesió coincideix amb un seguit de rumors que s'han intensificat en els darrers dies sobre una possible sortida del club. Segons aquestes informacions, el Wolverhampton i el Bournemouth anglesos han mostrat interès en el lateral, que podria marxar a canvi d'uns vint milions d'euros. Malgrat tot, en aterrar a Barcelona, Gerard Martín ha atés a Jijantes i ha confirmat que està "centrat i content al Barça".