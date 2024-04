Un Girona apoteòsic es converteix en equip d'Europa

El Girona ha tornat a ensenyar la versió estel·lar d'una temporada que té més a prop d'assegurar un lloc a la Lliga de Campions, després de derrotar (4-1) un Cadis que ha vist com se li complica la salvació amb la victòria del RC Celta sobre Las Palmas (4-1), mentre que el Betis s'ha endut el duel directe amb el València. Els homes de Míchel no han donat treva a un Cadis en urgències, des d'una arrencada demolidora en què es van posicionar 2-0 al descans que han pogut ser encara algun més.

Eric García i Iván Martín han fet els gols d'un Girona que ha tornat a ser una màquina de jugar bé al futbol, amb estratègia i finor en un servei de cantonada i una combinació de quirats amb un cop de tacó de Miguel Gutiérrez com a assistència. Savinho ha estavellat al travesser la darrera, però els locals han continuat agradant a Montilivi a la represa.

Per la seva banda, Artem Dovbyk ha signat un altre golàs per al tercer i, després que Escalante hagi escurçat distàncies per als andalusos, Portu ha fet el definitiu 4-1. El Girona ha certificat, així, la seva classificació matemàtica per a Europa, amb un bon matalàs per ser a la màxima competició continental.