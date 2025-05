Hansi Flick celebra la Lliga en català: «Visca el Barça i visca Catalunya»

El Barça ha caigut contra el Vila-real en plena ressaca de la celebració de la Lliga i segur que a Hansi Flick no li ha acabat d'agradar. Però l'entrenador alemany no es podia enfadar després de la temporada inoblidable que s'ha viscut a can Barça. En l'entrega del títol a Montjuïc no hi ha hagut discursos, però Flick ha volgut felicitar la Lliga en català: "Visca el Barça i visca Catalunya", ha dit al micròfon del canal del club. Si els culers ja estan enamorats de Flick, només falta que aprengui català.

VISCA EL BARÇA I VISCA CATALUNYA!!!!!! pic.twitter.com/9v0kDbwxVN — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) May 18, 2025