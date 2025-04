Insults homòfobs contra el jugador del Barça, Héctor Fort, arran d’una foto amb una activista LGTBI

El jove futbolista del Barça, Héctor Fort ha rebut una munió d'insults homòfobs a xarxes arran d'una fotografia publicada amb la presentadora i activista LGTBI, Briggita Lamoure.

"Héctor ets gai?", "si us plau digues-me que és fals" o "quina desil·lusió" són algunes de les respostes que corren per les xarxes. La fotografia pertany a la gala de l'Esport Solidari Internacional organitzada per Josep Maldonado, exdiputat del Parlament de Catalunya i del Congrés dels Diputats.

Lamoure ha denunciat els fets a l'Observatori Contra l'LGTBI fòbia. "És una llàstima tant odi. Però això ha de servir per seguir lluitant per una societat lliure, laica, diversa i inclusiva", ha comunicat Lamoure a les xarxes després de rebre el suport de l'entitat.

Héctor Fort no ha reaccionat públicament, però sí que ho ha fet el Barça: "El FC Barcelona condemna sempre i a tot arreu actituds homòfobes en la societat i l'esport".

Brigitta Lamoure és una presentadora, cupletista i activista social que va fer-se popular amb les seves actuacions al Molino del Paral·lel. Durant els últims anys ha participat en programes a Betevé, TV3, Catalunya Ràdio o RAC1.