La justícia ordinària també tomba l'ofensiva de la Lliga per evitar que Olmo pugui jugar

Nou revés a la Lliga i al seu president, Javier Tebas. El Jutjat Contenciós Administratiu ha denegat la mesura cautelaríssima presentada per la competició per tal que els jugadors del Barça Dani Olmo i Pau Víctor no poguessin jugar més aquesta temporada. La justícia ordinària ha denegat la petició de suspendre el mandat del Consell Superior d'Esports (CSD per les sigles en castellà) de mantenir les llicències dels futbolistes fins que no es resolgui el cas sobre el límit salarial blaugrana després de la palanca de les llotges VIP del nou Camp Nou.

Cal recordar que l'òrgan del govern espanyol va donar la raó al Barça en la batalla contra la Lliga i va considerar que tots dos futbolistes poden continuar jugant amb el Barça fins a final de temporada. En el recurs que va presentar Tebas, es considera que la decisió "vulnera greument" el sistema de control econòmic i de tramitació de llicències i "trenca" el principi d'igualtat entre clubs.

"Cal una resposta judicial urgent que garanteixi l'equilibri competitiu i de sostenibilitat financera", concloïa el comunicat de la Lliga. El jutge, però, no considera que els temors de la Lliga siguin prou motiu per no vetllar pels drets professionals d'Olmo i Víctor.