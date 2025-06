La Lliga que parla més català... i menys espanyol

Una combinació entre el mèrit esportiu i el destí ha volgut que la pròxima temporada de la Lliga sigui històrica per als Països Catalans. Vuit equips de Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears formaran part de la competició de vint equips que també compta amb alta presència de les altres nacionalitats històriques de l'Estat, com són el País Basc i Galícia.

Anem per passos. El futbol català viu un dels millors moments de la història contemporània amb tres equips que han aconseguit consolidar-se a Primera Divisió. El Barça ha guanyat el títol aquesta última temporada, mentre que el Girona ha aconseguit mantenir la categoria després de jugar la Champions i l'Espanyol ha fet el mateix després de pujar l'any passat des de Segona Divisió.

Qui també passa per un bon moment és el futbol valencià. El Vila-real ha tancat una gran temporada amb la classificació per a la Champions League mentre que el València ha sobrepassat la situació crítica de la primera meitat de la temporada i ha certificat la permanència. Des de Segona Divisió, el Llevant ha quedat en primera posició i l'Elx en segon lloc, la qual cosa es tradueix en l'ascens directe.

El Mallorca completa la presència dels Països Catalans a la màxima categoria del futbol estatal. Els illencs han lluitat per classificar-se per Europa però finalment no ho han aconseguit. Sigui com sigui, d'aquesta manera es completa la presència de vuit equips que parlen català a Primera Divisió.

Un precedent excepcional

El rècord de vuit equips supera al de set que s'ha produït fins ara en dues ocasions. La primera va ser la temporada 2006-2007, llavors amb la presència del Gimnàstic de Tarragona a Primera Divisió. El segon cas de set equips dels Països Catalans va ser el curs 2010-2011, llavors amb l'Hèrcules d'Alacant com a novetat.

Però hi ha un precedent excepcional de vuit equips dels Països Catalans disputant una competició de Primera Divisió. Va ser la Lliga Mediterrània disputada el 1937 i que va substituir la Lliga tradicional, llavors suspesa per la Guerra Civil. Hi van participar el Barça, l'Espanyol, el Girona, el València, el Llevant, el Granollers i els extints Gimnàstic València i Atlètic de Castelló. El títol el va guanyar el Barça, però la Federació Espanyola de Futbol mai l'ha reconegut.

Una Lliga poc espanyola

La pròxima Lliga també tindrà el condicionant de ser poc espanyola. Hi haurà vuit equips dels Països Catalans, però és que la presència de les nacionalitats històriques de l'Estat és majoritària. Per part del País Basc hi haurà l'Athletic Club, la Reial Societat i l'Alabès, als quals se li suma l'Osasuna.

La presència del Celta fa que siguin un total de tretze equips de nacionalitats històriques qui conformaran la Lliga de la pròxima temporada. Per contra, la resta d'equips queden geolocalitzats en dos territoris: a Madrid el Reial Madrid, l'Atlètic de Madrid, el Getafe i el Rayo Vallecano; i a Andalusia el Sevilla i el Betis. Això sí, pendents de qui sigui el tercer equip que ascendeix i que es decidirà entre Oviedo, Mirandès, Racing de Santander i Almeria.