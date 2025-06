Primera venda del Barça en el mercat de fitxatges d'estiu

Mentre els rumors de fitxatges no paren de córrer, el Barça ja ha tancat la primera venda del mercat d'estiu. El club ha anunciat aquest dimarts que Álex Valle abandona la dinàmica blaugrana després que el Como italià hagi efectuat la clàusula de rescissió del futbolista.

El Como, equip que entrena Cesc Fàbregas, ha pagat un total de sis milions d'euros al Barça. El club ha desitjat molta sort i èxits en el futur del futbolista, tant a nivell personal com professional. Cal tenir en compte que el futbolista de Badalona, de 21 anys, mai ha arribat a debutar amb el primer equip blaugrana, ja que va passar del Barça Atlètic a tota una sèrie de cessions.

Valle va arribar a la Masia del Barça el 2014 procedent del Sant Gabriel. Si bé va tenir presència amb el Barça Atlètic durant una temporada, va marxar cedit primerament a l'Andorra i després al Llevant, tots dos equips de Segona Divisió. Aquesta temporada passada va fer el salt internacional i en el primer tram de la temporada va jugar al Celtic de Glasgow.

Ara bé, a Escòcia no va tenir la continuïtat desitjada i aquest gener li va sortir l'oportunitat de jugar a la Serie A italiana de la mà del Como. Amb l'equip entrenat per Cesc Fàbregas, Valle ha trobat la seva millor forma i s'ha fet l'amo del lateral esquerre del Como, sent titular a pràcticament tots els partits de la segona meitat de temporada.

Un lateral menys a la llista del Barça

Amb la venda de Valle, el Barça veu com cau un nom de la seva llista de laterals per a la pròxima temporada. Cal tenir en compte que, si no hi ha cap lesió greu o un fet inesperat, Alejandro Balde serà l'amo del lateral esquerre durant el pròxim any.

Per darrere hi ha un Gerard Martín que va fer un bon tram final de la temporada passada, amb protagonisme en partits complicats contra el Reial Madrid o l'Inter de Milà. S'ha guanyat la continuïtat i, altre cop, si no hi ha sorpreses, serà el pla B de Hansi Flick en aquesta posició. Altres jugadors com Íñigo Martínez o Eric Garcia també han complert en aquesta posició durant aquest curs passat.