Illa garanteix a ERC que la Hisenda catalana recaptarà tots els impostos, però «amb seguretat»

La ressaca de la comissió bilateral sobre el finançament continua i aquest dimecres s'hi ha manifestat el president de la Generalitat, Salvador Illa, davant dels grups al Parlament. El pacte subscrit entre els governs català i espanyol té la virtut de generar opinions contraposades, visibles en la sessió de control, perquè Junts i la CUP l'han considerat irrellevant i el PP ho considera una "traïció", mentre ERC ha advertit que és insuficient. Per calmar els republicans, Illa ha ratificat el compromís que va adquirir per a la investidura en relació amb la reforma del finançament, també pel que fa a l'ordinalitat, gran absent de l'acord subscrit dilluns amb l'Estat, i també de la recaptació de tots els impostos per part de la Hisenda catalana, però "amb seguretat".

"Em ratifico amb els acords de finançament que vam signar i assumeixo el compromís de complir-los; no serà fàcil, però em comprometo a complir el que hem acordat", ha afirmat Illa. Ho ha dit en resposta al líder del grup parlamentari republicà, Josep Maria Jové, que ha lamentat la poca concreció de l'acord sobre el finançament. "Catalunya necessita un finançament just i només ha de complir la literalitat de l'acord del finançament: singularitat, ordinalitat, recaptació del 100% dels impostos i treballar per tenir els suports necessaris", ha dit. Si no hi ha concrecions, ERC no negociarà els pressupostos del Govern. "L'ordinalitat és innegociable", han dit diversos portaveus dels republicans els últims dies.

Illa ha insistit que complirà els acords per avançar en aquest nou finançament, que suposa un "canvi de paradigma". "No serà fàcil", ha admès, perquè d'entrada no hi ha les majories necessàries al Congrés per impulsar les reformes legislatives necessàries, i perquè l'Estat és reticent a concretar els recursos que ha d'aportar -al voltant de 20.000 milions d'euros anuals- i garantir que es respectarà el principi d'ordinalitat perquè Catalunya no aporti més diners dels que rep. "Em comprometo que l'ATC recapti tots els impostos, però ho farem amb seguretat", ha garantit. Catalunya no podrà recaptar el 100% de l'IRPF l'any 2026, com preveia l'acord d'investidura, perquè cal muscular més la Hisenda catalana.

Junts demana un front comú català pel concert econòmic

A l'independentisme no el convenç l'acord de la bilateral. Mentre els republicans demanen al president que "rectifiqui", Junts i la CUP consideren que l'acord amb l'Estat no té cap mena de recorregut. Albert Batet ha acusat el president d'incomplir els grans acords d'investidura i ha demanat a ERC i la CUP un "front comú" per defensar el concert econòmic i plantejar una "alternativa nacional per sortir de l'atzucac". Els grups independentistes no sumen majoria al Parlament. Davant dels retrets, Illa ha defensat que l'acord és positiu però que queda feina per fer, i ha instat Junts a donar suport a les reformes legislatives necessàries que s'han de promoure al Congrés. "Ajudaran o entrebancaran?", ha preguntat.

La consellera d'Economia, Alícia Romero, també s'ha hagut de pronunciar sobre el finançament durant la sessió de control. Romero ha dit que l'acord de la bilateral és l'arquitectura del model, no pas els recursos concrets de què disposarà Catalunya. "Dilluns va començar un camí i haurem d'esperar que el govern espanyol posi una xifra sobre la taula", ha dit, a preguntes del diputat Antoni Castellà, que ha acusat el Govern de tancar un pacte que només és "una actualització" del règim comú i que no servirà per corregir el dèficit fiscal. Castellà ha demanat també al PSC que se sumi a un front comú català per demanar a Madrid un concert econòmic. Romero li ha recordat que Junts ha governat durant molts anys i no ha fet cap proposta "més enllà de mítings".

Per la seva banda, el PP s'ha erigit en l'oposició real al Govern, perquè Junts i ERC escenifiquen indignació però també pacten amb els socialistes. Sobre el finançament, Alejandro Fernández ha assegurat que és una "traïció" a l'electorat, perquè va prometre "el contrari". "Li farem oposició rigorosa, respectuosa amb la veritat i amb les persones, però amb vocació d'alternativa de govern", ha garantit Fernández. Illa, en la rèplica, ha furgat en la fragilitat del líder del PP català, distanciat amb Alberto Núñez Feijóo, i li ha preguntat si dona suport o no a una millora del finançament de Catalunya.