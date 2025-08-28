La UEFA anuncia una nova hora per a la final de la Champions

Sorpresa a la Champions. La UEFA ha anunciat aquest dijous un canvi important pel que fa a la final de la màxima competició europea. A partir de la final del 2026 a Budapest, aquest últim partit sempre començarà a les 18 hores, i no pas a les 21 hores com ocorria fins ara. La decisió, segons ha detallat el màxim òrgan del futbol europeu, vol "millorar l'experiència" d'un dia de partit per aficionats, equips i ciutats amfitriones.
La UEFA creu que amb el nou horari s'optimitzarà la logística i les operacions, a més d'altres beneficis tangibles. "Volem que l'experiència sigui plaent, creant un ambient acollidor que faciliti l'assistència de famílies i nens al partit de clubs més important de la temporada", apunten des de l'òrgan europeu.
Entre els beneficis hi ha un millor accés al transport públic, sobretot després del partit, i un viatge de tornada més segur i còmode des de l'estadi. Pel que fa a les ciutats amfitriones de la final, també es vol aconseguir un impacte econòmic positiu amb la possibilitat que els aficionats del club guanyador puguin celebrar-ho a la ciutat que sigui seu del partit.
L'òrgan rector del futbol europeu creu que el nou horari també permet una finestra de transmissió més accessible, amb l'objectiu d'arribar a més audiència televisiva i digital. Altre cop, també es manifesta la voluntat d'arribar a espectadors més joves. La resta de partits, que es disputen entre setmana, sí que es mantindran generalment a l'horari de les 21 hores.
Un canvi a les portes del sorteig
La UEFA ha anunciat aquest canvi el mateix dia del sorteig de lligueta de Champions. El Barça, per la seva condició de campió a la Lliga passada, es troba entre els 36 aspirants a aconseguir el màxim títol europeu. Serà l'única presència catalana després de la històrica i efímera participació del Girona en el curs passat.
Cal remarcar que serà el segon any del format que es va estrenar el passat curs amb la principal novetat de la Fase Lliga. Aquest primer tram consta de vuit jornades amb una única classificació entre els 36 clubs. Després, la competició donarà pas a les eliminatòries. Per tant, el Barça coneixerà els primers vuit rivals a la competició en el sorteig.