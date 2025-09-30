La UEFA posa data al retorn del Barça al Camp Nou: aquest és el rival

Mentre el Barça espera el permís de l'Ajuntament per reobrir el Camp Nou, i la data sembla ser una incògnita, un actor inesperat, la UEFA Champions League, ha anunciat la tornada de l'equip al remodelat estadi. Segons indica la competició europea a la seva web, el partit del dimarts 21 d'octubre a les 18:45 contra l'Olympiacos grec, es jugarà al Camp Nou.
Al portal web de la Champions es pot consultar el calendari de les jornades de la fase de grups; hi posa l'horari i l'estadi on es jugaran els partits. Actualment, hi apareix que tots els partits restants del Barça a la fase de grups de la Champions es jugaran al Camp Nou, a excepció del demà contra el PSG, que es disputarà a Montjuïc. Ara bé, cal matisar que la Champions no ha emès cap comunicat oficial donant el vistiplau del retorn del Barça a l'estadi. El Barça tampoc ha fet cap comunicat al respecte.
A l'espera de l'Ajuntament
Oficialment, la situació continua igual que fa una setmana, quan l'Ajuntament de Barcelona va detectar «deficiències de seguretat» a l'estadi. El cap dels Bombers de Barcelona, Sebastià Massagué, va detallar algunes de les principals deficiències o irregularitats greus, com alguns recorreguts d'evacuació massa estrets o interromputs per tanques d'obres, algunes baranes no prou segures, deficiències en la senyalització d'emergències, escales mal acabades o la impossibilitat dels vehicles d'emergències de donar la volta completa a l'estadi.
Dos dies més tard, Jaume Collboni, alcalde de Barcelona, va evadir qualsevol mena de dubte respecte de l'interès del consistori a ajornar el retorn: "L'Ajuntament té tant o més interès que el club torni a l'estadi. És una de les grans transformacions de la ciutat. Volem que vagi de pressa i bé. El que és bo pel Barça és bo per Barcelona", va sentenciar l'alcalde.
Tot i això, va donar importància a allò pel qual encara no s'ha inaugurat el Camp Nou, la seguretat: "La nostra prioritat és garantir la seguretat de tots els aficionats. Espero que es continuï avançant i que tinguem bones notícies aviat. Som en el camí adequat", va destacar Collboni al Món a RAC1.