L'agressió policial posa en risc l'homenatge als campions del Mundial al Camp Nou

Després de la consecució del Mundial, la federació espanyola de futbol va dissenyar un periple de celebracions per sis camps de tot l'Estat per oferir el trofeu a les aficions amb els jugadors que van participar en la consecució del títol. En el cas del Barça, es tractava de vuit futbolistes: Lamine Yamal, Pedri, Gavi, Cubarsí, Èric Garcia, Joan Garcia, Dani Olmo i Ferran Torres. Ara són set, perquè el jugador valencià ha marxat al PSG. La federació i el Barça van programar pel 27 d'agost, aquest dijous, l'homenatge. Coincidia amb el primer partit de Lliga al Camp Nou, amb l'Athletic de Bilbao com a rival. L'agressió d'un policia a un menor per portar una estelada al camp de l'Elx ho ha posat en risc.
RAC1 va avançar ahir al vespre que tant la federació com el club blaugrana sospesen suspendre la celebració. L'Assemblea Nacional Catalana (ANC), després de l'agressió al menor, ha convocat una mobilització als voltants del Camp Nou una hora i quart abans del partit -previst per les 21.30- i repartirà 10.000 estelades. També hi ha penyes del Barça que, abans dels fets a Elx, ja havien demanat omplir l'estadi amb banderes independentistes. La polèmica ha fet el salt a la política, tenint en compte que el Ministeri de l'Interior ha obert una investigació pels fets i fins i tot el Govern ha animat el jove agredit a presentar una demanda contra la violència dels agents, que el van colpejar fins i tot al terra.
Joan Laporta, president del Barça, es va posar en contacte amb el menor després de l'incident. El club, de fet, valora emprendre accions legals, i dilluns va emetre un comunicat en el qual considerava que l'estelada és un símbol perfectament legal. No és la primera vegada que la presència d'aquestes banderes genera problemes als camps de futbol: hi ha hagut finals de la Copa del Rei en les quals s'han requisat estelades i, fins i tot, s'ha impedit el pas d'aficionats amb samarretes grogues, quan aquest color estava associat a la solidaritat amb els presos polítics. Carles Puigdemont, líder de Junts, va carregar amb duresa contra el president Salvador Illa pel "silenci" davant dels fets al camp de l'Elx.
En clau legal, el col·lectiu Acció Cassandra s'ha posat en marxa per denunciar l'actuació policial. "El delicte no requereix de la denúncia de l'afectat i hem decidit fer-ho en nom de l'associació i presentar-la al jutjat de guàrdia d'Elx explicant els fets i aportant els vídeos i les proves perquè el jutge instrueixi un procediment", va assenyalar aquest dilluns Lluís Gibert, impulsor de la demanda, en declaracions a Nació. "Que el noi lluís una estelada consta a la denúncia i volem incidir en que és el motiu pel qual es produeix l'agressió; l'apallissen per ser català", sosté l'advocat. Acció Cassandra també explora accions contra els crits de "puta Catalunya" al camp de l'Atlètic de Madrid.