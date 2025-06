Laporta no en té prou: anuncia un fitxatge «imminent» i un altre que fa «molta il·lusió»

Ha estat un lapsus o realment hi ha moviments per a nous fitxatges al Barça? Joan Laporta compareix aquest dimecres davant el Senat del club per valorar la temporada i explicar la situació econòmica del club, però ha deixat anar una bomba que ningú s'esperava.

El president ha explicat que el retorn a la norma 1:1 permet fixar amb normalitat. Cal explicar que aquesta norma suposa que cada milió d'euros que s'obté per una venda es pot destinar de manera íntegra a la compra de jugadors. Fa uns quants anys que el Barça no es trobava en aquesta situació, ja que part dels diners ingressats per vendes havien d'anar a pal·liar la delicada situació econòmica.

📺 DIRECTO @JijantesFC



💥 Joan Laporta: "Estamos a punto de hacer un fichaje inminente y otro que estamos muy ilusionados con su incorporación." 😳





Laporta ha celebrat que el Barça ja no està "intervingut econòmicament" per la Lliga i ha deixat anar la bomba. "Estem a punt de fer un fitxatge que serà imminent i segurament també podrem fer un altre fitxatge que estem molt il·lusionats de la seva incorporació".

Cal recordar que el Barça ha anunciat de manera oficial aquest dimecres la incorporació de Joan Garcia. El de Sallent arriba des de l'Espanyol per la clàusula de rescissió de 25 milions d'euros i firma fins al 2031. Així doncs, amb aquest fitxatge que era qüestió de temps, el dubte és quins són els dos noms que, un d'ells s'anunciarà de manera imminent, i un altre que il·lusiona al president blaugrana.