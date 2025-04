Les obres avancen i l'Spotify Camp Nou incorpora el seu element més reconeixible

Les obres del Spotify Camp Nou segueixen avançant. A partir d'un vídeo difós a xarxes, el Barça ha anunciat un progrés important: s'ha començat a instal·lar la gespa. Al vídeo, publicat ahir, s'aprecia que és un procés àgil i pràcticament la meitat del que serà el terreny de joc ja té la gespa plantada.

La setmana passada van finalitzar les actuacions per implantar al terreny de joc les instal·lacions de drenatge, ventilació, climatització i calefacció. Paral·lelament, les obres del Camp Nou segueixen el seu curs, amb especial progrés a la zona de la futura tercera graderia.

La data prevista per la inauguració és a l'agost, coincidint amb l'inici de la temporada 2025/26. Les obres no estaran encara acabades, i per tant el retorn s'haurà de fer amb accessos provisionals i amb l'estructura de la tercera graderia a mitges.

Fa un mes, el club va publicar a X un vídeo amb l'estat de les obres. S'hi podia veure com s'havien col·locat la majoria de seients de la segona graderia, però encara faltava plantar la gespa, acabar la tercera graderia i fer les instal·lacions de llum i televisió. Tot això s'ha anat fent amb la vista posada a l'agost per poder fer l'esperada reobertura del camp.