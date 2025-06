L'ingrés inesperat del Barça per un jugador descartat fa anys

Enmig del serial de Joan Garcia, el Barça ha rebut uns milions d'euros gràcies al traspàs d'un futbolista que fa cinc anys que no juga amb el club. Després de fer una bona temporada a Anglaterra, el West Ham ha pagat el seu traspàs i el Barça guardava un percentatge de l'operació.

És el cas de Jean-Clair Todibo. El central francès va arribar al Barça el 2018 provinent del Tolosa per un milió d'euros i sota l'etiqueta de ser un central encara jove però amb molt de potencial. La realitat és que al Barça no va tenir massa oportunitats, i quan va tenir-les encara no estava preparat pel primer nivell.

Forçat a marxar del club, va tornar a França i a les files del Niça va oferir un bon rendiment. El club francès el va fitxar i el Barça ja es va embutxacar vuit milions. El seu nivell a França el va portar a marxar al West Ham anglès, que després de tenir-lo una temporada cedit ha decidit fitxar-lo per tenir-lo en propietat. El fitxatge s'ha tancat per 40 milions, el Barça mantenia un 20% d’una futura venda i s'ha endut 8 milions.

El de Todibo no és el primer ingrés del Barça en aquest mercat estival que tot just comença. A principis de setmana es va conèixer el traspàs d'Àlex Valle al Como italià que ha deixat sis milions als blaugranes al que cal sumar els quatre i mig del jugador del filial Unai Hernández que va marxar a Aràbia.