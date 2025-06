Aitana Bonmatí rep l'alta hospitalària per la meningitis vírica

La futbolista blaugrana, Aitana Bonmatí, ha rebut aquest diumenge l'alta hospitalària, després de ser diagnosticada el passat divendres de meningitis vírica, i s'unirà a la selecció espanyola en els pròxims dies, segons ha informat la federació espanyola.

La catalana ha agraït el suport que ha rebut des que es va informar que havia estat ingressada: "Gràcies a tots i totes, us he sentit a prop. Afortunadament, tot va bé, espero tornar d'hora", ha dit Bonmatí a través de les seves xarxes socials.

Va ser la seleccionadora Montse Tomé qui, amb el permís de la jugadora, i després que aquesta publiqués una història d'Instagram veient el partit des del llit, ho va fer públic: "Els doctors diuen que està controlat, parlar de meningitis pot espantar però està controlada. Aitana estarà ingressada i no hi ha terminis encara per saber durant quant de temps". Per sort, l'ingrés no ha durat més de 72 hores.

Tot i l'alta, encara es desconeix si la migcampista catalana està en condicions per viatjar i jugar amb la resta de convocades per la selecció espanyola, qui a les 17 hores viatgen cap a Suïssa.

Què és la meningitis vírica?

La meningitis és una infecció, coneguda com a inflamació, del líquid cefalorraquidi i les membranes que envolten el cervell i la medul·la espinal, anomenades meninges. Habitualment, la inflamació per la meningitis causa símptomes com mal de cap molt intens, febre i rigidesa al coll.

Pot ser bacteriana o vírica, que és la que pateix Bonmatí. I és la causa més comuna de meningitis asèptica: la produïda per qualsevol causa diferent dels bacteris que habitualment són responsables de la infecció. Per tant, la meningitis asèptica pot incloure la causada per fàrmacs, trastorns infecciosos o altres microorganismes.

Els símptomes d'una meningitis vírica són similars als de qualsevol altra infecció vírica: febre, malestar general, tos, dolors musculars, vòmits, pèrdua de la gana i mal de cap.