Mbappé es podria perdre la final de la Copa contra el Barça: quina lesió té?

Més males notícies per al Reial Madrid. Després de l'eliminació de la Lliga de Campions, ara és el comunicat mèdic sobre la lesió del davanter Kylian Mbappé el que preocupa els aficionats i Carlo Ancelotti. I és que l'estrella francesa pateix un esquinç al turmell dret i la seva participació a la final de Copa contra el Barça està en dubte.

En el cas que Mbappé no es recuperi a temps, hi ha la possibilitat que els metges del Reial Madrid l'infiltrin. Sigui com sigui, el golejador es perdrà diversos partits i entrenaments i arribaria en un estat físic dubtós que se suma als dubtes per l'estat de forma.

I és que Mbappé és un dels grans assenyalats per la desfeta del Reial Madrid contra l'Arsenal, ja que és el jugador de camp (sense tenir en compte els porters) que menys quilòmetres ha corregut per minut jugat en tota la fase de quarts de final de la Champions. Ara, caldrà esperar la seva evolució per determinar si podrà jugar contra el Barça.