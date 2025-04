Milers de culers tenyeixen els carrers de Sevilla de blaugrana en la prèvia de la final de Copa

Dia de final de Copa i dia de clàssic. Sevilla, ciutat que acollirà el partit, viu una tarda atabalada amb seguidors del Madrid i del Barça fent-se notar pels carrers. S'espera que vinguin uns 25.000 de cada club, i els culers desplaçats ja s'estan fent notar.

S'ha viralitzat a xarxes un vídeo a l'estació de tren Santa Justa de Sevilla amb els aficionats del Barça a un cantó de la via i els del Madrid a l'altre. Tal com es pot apreciar al vídeo, els seguidors culers canten i ballen molt més que els seus rivals.

També s'ha vist als barcelonistes passejar per la ciutat, aprofitar per fer turisme i menjar. Alguns dels carrers més cèntrics de la ciutat andalusa s'han omplert de culers que han organitzat càntics conjunts. Hi ha una fan zone amb escenari, actuacions i menjar, per fer temps fins a la final.

La sensació de conquerir una ciutat amb els teus és increible.



Visca el Barça i visca Catalunya. pic.twitter.com/mPDzyC9Tuz — Lluís Bou Morera (@lluis7bou) April 26, 2025

Personalitats del món de la cultura, com el cantant Joan Dausà, han mostrat el seu suport al Barça amb una fotografia des de Sevilla. La final començarà a les 22:00 hores a l'estadi de la Cartuja.