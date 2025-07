El Barça i el Girona fan caixa amb la venda de Pau Víctor

Venda important tant per al Barça com per al Girona. El club blaugrana ha anunciat aquest divendres la marxa de Pau Víctor al Braga portuguès després d'una temporada al primer equip en què ha tingut més aviat poc protagonisme a les ordres de Hansi Flick. Ara bé, el de Sant Cugat del Vallès deixa una bona aportació econòmica a les arques blaugrana.

El Braga ha detallat que la compra de Pau Víctor s'ha tancat per 12 milions d'euros, mentre que diferents mitjans informen que hi ha tres milions en xifra de variables. Ara bé, no tots van a parar a Barcelona. El Girona tenia el 30% de la propietat del futbolista, ara adquirida totalment pel Braga, i també rasca diners. Així doncs, el Barça s'embutxaca prop de nou milions d'euros per la venda i el Girona es queda amb prop de quatre. Unes quantitats que podrien apujar-se tímidament si els variables es compleixen durant l'estada del davanter a Portugal.

29 partits amb Flick

El santcugatenc tanca així la seva trajectòria de blaugrana després d’una temporada completa al primer equip, i d’un gran curs previ amb el Barça Atlètic en condició de cedit des del Girona. En el curs passat, a les ordres de Flick, Pau Víctor va acumular fins a 29 partits: 21 a la Lliga, amb dos gols, sis a la Champions i dos a la Copa del Rei.

El davanter s'ha acomiadat del club amb una carta emotiva en què ha assegurat que ha complert el somni de vestir la samarreta blaugrana. "Defensar aquest escut ha estat un honor immens", ha dit en un missatge en què ha aclarit que sempre serà culer i en què ha agraït el suport de tots els companys i l'afició.

Amb tot el meu agraïment,

sempre culer. 💙❤️ pic.twitter.com/P4FyO99ds6 — Pau Víctor Delgado (@PauVictorDelga1) July 25, 2025

De Sant Cugat a Girona passant per Sabadell

Després de formar-se al Junior de Sant Cugat i al Sabadell, va entrar al futbol base del Girona en edat juvenil, i juntament amb una altra cessió al Sabadell, on va fer un gran any, va començar a obrir-se les portes del futbol professional, amb algunes participacions amb el primer equip del Girona, sobretot a Segona Divisió.

No va ser fins a la temporada 2023/24 que Pau Víctor va arribar a les files del Barça. Ho va fer com a cedit, des del Girona al filial culer, amb qui va signar una campanya fantàstica, amb 18 gols, sent el màxim anotador de tota la competició de Primera Federació. El seu gran rendiment el va fer guanyar l’arribada definitiva a can Barça, ja traspassat, com a jugador de ple dret del primer equip.