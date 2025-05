Moment còmic de Raphinha al supermercat: no sap com pagar el pa

Escena còmica la que ha viscut Raphinha al supermercat. La seva parella ha enregistrat com el futbolista brasiler passava els productes adquirits per la caixa de cobrament manual quan s'ha trobat amb problemes. Com es pot veure a les imatges, intenta passar la pistola de codi de barres per la bossa del pa, però no hi ha manera que el sistema la detecti. Finalment, l'acaben ajudant i pot continuar la compra amb normalitat.

imagínate ir al lidl y encontrarte a raphinha no sabiendo cómo pagar el pan pic.twitter.com/o4n6W9vfOk — maria (@11thebluegrana) May 19, 2025

L'escena ha estat molt comentada a les xarxes socials, que veuen amb sorpresa, però amb certa admiració, que un futbolista de primer nivell vagi tranquil·lament a fer la compra al supermercat. El davanter brasiler ha caigut en gràcia a Barcelona, no només per les seves actuacions al terreny de joc, sinó també per la passió que mostra de jugar al Barça.