Nani Roma, segon al Dakar (gràcies a Laia Sanz)

Miracle català al Dakar 2026 que aquest dissabte ha posat punt final a l'Aràbia Saudita. El pilot de Folgueroles (Osona) ha aconseguit la segona posició en la competició de ral·li més famosa del món gràcies a la generositat de Laia Sanz en la penúltima etapa, disputada divendres.
El veterà pilot osonenc, de 53 anys, culmina així una de les gestes més emotives de la seva extensa trajectòria esportiva, marcada per dues victòries absolutes al Dakar -en motos i en cotxes- i per una lluita constant contra les lesions. El podi aconseguit enguany té un valor especial: Roma arribava a la recta final de la cursa amb opcions molt reduïdes després de diversos problemes mecànics i d’haver cedit temps en etapes clau del desert saudita.
Tot va canviar, però, en la penúltima jornada. Laia Sanz, també catalana i una de les figures més respectades del Dakar, va decidir ajudar el seu compatriota en un moment crític. La pilot de Corbera de Llobregat, que competia en la categoria de cotxes després d’una llarga trajectòria en motos, va aturar-se per assistir Roma, que patia dificultats de navegació i una avaria menor que li feia perdre minuts importantíssims. El gest esportiu, poc habitual en una prova tan exigent i competitiva, va permetre a Roma limitar la pèrdua de temps i mantenir-se en la lluita pel segon lloc de la general.
“Sense la Laia no hauria estat possible. Ha estat un gest enorme, d’aquells que defineixen què és realment aquest esport”, va reconèixer Roma a l’arribada a Yanbu, visiblement emocionat. També Sanz va voler restar importància a l’acció: “Al Dakar tots sabem el que costa arribar fins al final. Si pots donar un cop de mà a algú que s’ho mereix, ho fas. I en Nani és una llegenda”.
La jornada final, més curta i simbòlica, ha servit perquè Roma consolidés la segona posició, només superat pel guanyador absolut de l’edició, el qatarià Nasser Al-Attiyah, que ha dominat la cursa amb autoritat. El pilot català ha travessat la meta final sense assumir riscos innecessaris, conscient que el gran objectiu ja estava a l’abast.