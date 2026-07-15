Rajoy no demana disculpes per l'article racista: «Cal tenir bon humor»

L'expresident del govern espanyol Mariano Rajoy ha evitat demanar disculpes per l'article en què afirmava que la selecció francesa tenia "un altíssim nivell, però sense francesos", unes paraules que han estat qualificades de racistes i xenòfobes pel govern francès i per l'espanyol i que han provocat una polèmica política i diplomàtica. En una nova columna publicada aquest dimarts a El Debate amb motiu de la victòria de "la Roja" a les semifinals, Rajoy defensa que el primer text era una mostra d'"humor", acusa l'executiu de Pedro Sánchez de pretendre fer “soroll” amb les seves paraules i carrega contra els qui, segons diu, s’han “xivat” a “un ministre estranger”.
A Cal tenir bon humor, Rajoy assegura que l'article anterior s'ha interpretat de manera interessada. Ironitza amb les crítiques que ha rebut del govern espanyol i dona gràcies a les autoritats per “l’atenció" que li han prestat en aquest Mundial. En tot cas, lamenta que “tants esforços dedicats a glossar” les seves “virtuts” hagin distret aquestes “autoritats” d’altres qüestions "que estan al cap de tots i preocupen a la gent”.
A parer de Rajoy, l’executiu espanyol està més interessat “a xivar-se a un ministre estranger” o “fer una reverència a un primer ministre per provocar soroll” que de “que no es parli del que vivim”. “Ells no demanen perdó per res. Això, pel que es veu, sempre els toca a altres”, diu per justificar que no es disculpa. I afegeix: “Vostès ja saben com soc i el que penso. Visca Espanya. Hem guanyat un cop més”.
Amb tot, diversos membres del govern francès i dirigents polítics -fins i tot de l’extrema dreta francesa- van condemnar les declaracions de Rajoy en considerar-les ofensives i incompatibles amb la realitat diversa de la societat francesa. Al seu torn, Sánchez i el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Albares, es van disculpar amb França i van lamentar que Rajoy "boicoteja" les relacions internacionals de l'Estat.