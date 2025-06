Reconeixen que l'anul·lació del penal de Julián Álvarez contra el Madrid va ser injust i reformulen la norma

La IFAB, l'organisme que dictamina les normes de futbol i vetlla per la correcta aplicació, ha admès en una circular publicada aquest dimarts que la resolució del penal de Julián Álvarez va anar en contra de l'esperit de la regla. La decisió de Szymon Marciniak, l'àrbitre polonès del partit, d'anul·lar el gol de penal de l'Atlètic de Madrid contra el Reial Madrid en la tanda de penals del partit de vuitens de la Champions ha fet que es reformuli la norma.

Ara, tot i que l'esperit de la norma fos la mateixa, s'especifica que "si el llançador de penals colpeja accidentalment la pilota amb ambdós peus simultàniament o la pilota li toca el peu o cama de suport immediatament després del tir, i la pilota entra, s'haurà de repetir el penal".

"Si el penal no acaba en gol, l'equip defensor disposarà del tir lliure indirecte, i en el cas de les tandes de penals, el xut es registrarà com fallat". Aquesta darrera casuística va ser com es va resoldre el gol de Julián Álvarez, tot i que en aquell cas, la pilota va entrar dins, per tant, s'hauria d'haver repetit.

La International Football Association Board (IFAB) puntualitza que la Regla 14 està destinada a situacions en les quals el llançador toca voluntàriament la pilota un segon cop abans que un altre jugador la toqui. Un exemple clar és quan es xuta un penal, toca al pal i torna a caure al llançador sense que cap altre jugador o porter toqui la pilota.

Per tant, IFAB diu que "això és molt diferent de què el llançador del penal xuti accidentalment amb dues cames o toqui la cama de suport immediatament després de colpejar, com sovint passa quan el xutador rellisca", fent referència al xut de Julián Álvarez. Tot i això, es justifica que el més adequat en aquests casos és repetir-ho, ja que donar el penal per vàlid pot ser injust pel porter, qui pot veure's perjudicat per la trajectòria alterada de la pilota.

Pel que fa a l'Atlètic de Madrid, el perjudicat d'aquella decisió, sempre ha adoptat la postura institucional d'acceptar el resultat, però a títol personal, Enrique Cerezo, el president del club, ha transmès el seu malestar amb la decisió repetidament.

Un malestar generalitzant entre l'afició matalassera que no debatien sobre la norma, sinó que no hi havia cap evidència que corroborés la infracció per part de Julián Álvarez. Fins i tot, la Unió Internacional de Penyes de l'Atlètic de Madrid va recórrer, a una empresa de perits judicials, el vídeo elaborat per la UEFA on es mostrava el xut de Julián Álvarez i es pretenia justificar la validesa de l'anul·lació del gol.

Per ara, la IFAB dictamina que, ja a partir del Mundial de Clubs, competició que disputarà el Reial Madrid, podria aplicar-se la norma de manera més acurada per evitar possibles polèmiques.