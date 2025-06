Refugiats palestins demanden dues empreses de les obres del Camp Nou

Nova polèmica amb les obres del Camp Nou. Un grup de refugiats palestins ha presentat cinc demandes contra empreses subcontractades en la construcció del nou estadi del Barça. Segons ha publicat aquest dilluns El Periódico, aquest grup de demandes es presenta contra dues empreses que són Opportunity of a Lifetime i Rinko.

Però, de què s'acusa les empreses? Doncs primerament d'explotació laboral durant les obres i, posteriorment, d'acomiadaments il·legals. El Col·lectiu Ronda gestiona les defenses dels treballadors acomiadats d'aquestes empreses, que serien subcontractes de la turca Limak, la gran gestora de les obres del Camp Nou. Cal recordar que el Barça queda fora de la responsabilitat jurídica, ja que les contractacions depenen de l'empresa turca.

El cas ja ha avançat als tribunals. Primerament, hi ha hagut les trobades de conciliació prèvia, però les dues empreses demandades no s'hi han presentat. Per tant, els denunciats ja es troben a l'espera de judici. Els sis refugiats palestins s'havien queixat de les condicions de la feina i denuncien que se'ls va apartar precisament per això, fins que se'ls va acomiadar de manera definitiva.

Els denunciants han detallat a El Periódico quines condicions vivien a les obres del Camp Nou. Segons diuen, treballaven jornades maratonianes en els set dies de la setmana, però això no es traduïa en l'àmbit econòmic. No es cobraven les hores extra i fins i tot alguns treballadors rebien menys del que estava estipulat a la nòmina.

Això es recull a les demandes pel que fa a l'explotació laboral. Ara bé, també s'inclou el relat de les situacions d'acomiadaments il·legals. Els demandants expliquen que davant les queixes per les condicions laborals els seus caps van respondre'ls que ja no calia que tornessin, mentre que fins i tot un altre va ser acomiadat després de patir una lesió.