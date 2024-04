Revelen la possible data d'estrena del nou Camp Nou

No és cap secret que el Barça té pressa per estrenar el nou Camp Nou. La mudança a Montjuïc ha estat complicada a nivell esportiu i econòmic i el retorn a la nova casa blaugrana es preveu que impliqui una font d'ingressos importants, i molt necessària en la delicada situació del club.

I, segons avança Mundo Deportivo, la data decidida a hores d'ara per a l'estrena del nou Camp Nou és el 15 de desembre. El mateix diari explica que les obres avancen a un bon ritme i que, si no hi ha cap contratemps, la reobertura de l'estadi es produirà escassos dies després del 125è aniversari de l'entitat, el pròxim 29 de novembre.

De fet, l'objectiu era que l'estadi s'inaugurés coincidint amb l'efemèride, però finalment s'ha decidit no tenir presses. La idea del Barça serà demanar a la Lliga que la jornada d'aquell cap de setmana es jugui com a local en diumenge. En tot cas, cal recordar que la previsió és un aforament del 60%, la qual cosa implicaria uns 63.000 seients plens.

Més hores d'obres

L’Ajuntament de Barcelona va autoritzar a principis d'abril el Barça a treballar en les obres del Camp Nou fins a la mitjanit i els dissabtes. Entre les 20 i les 24 hores, però, només es podran fer treballs interiors que no requereixin ús de maquinària que pugui produir molèsties de soroll. Tampoc es podrà produir contaminació lumínica molesta per als veïns. Els dissabtes es podrà treballar des de les 10 del matí. Cada mes es fa una reunió entre districte, veïns i Barça i a la del mes de maig s’avaluaran aquestes noves mesures.