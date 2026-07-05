Roben a Barcelona la disfressa del mític diable del Tour

Un dels personatges més icònics del Tour -ciclistes a banda- és Dieter Senft. Dissenyador de bicicletes i inventor, és més conegut com el diable del Tour -o del Giro en el cas d'Itàlia-. Senft és present a la gran majoria d'etapes de la Grande Boucle amb una inconfusible disfressa de dimoni (amb forca inclosa).\r\n\r\nJa fa diversos dies que Didi és a Barcelona, però lamentablement no ha pogut animar els participants amb el seu particular outfit. La nit del 3 al 4 de juliol, uns desconeguts van assaltar el seu cotxe trencant la finestra i, entre altres, li van robar la disfressa. En una publicació a Instagram, explica que va presentar denúncia als Mossos d'Esquadra.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\nView this post on Instagram\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n