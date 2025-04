Surrealista: Luis Suárez mossega la mà de Jordi Alba en ple partit

Escena surrealista la que s'ha viscut aquest cap de setmana als Estats Units. Luis Suárez i Jordi Alba, juntament amb Leo Messi i Sergio Busquets, gaudeixen dels últims anys de la seva carrera futbolística. Però l'uruguaià i el de l'Hospitalet han estat els protagonistes d'una topada insòlita entre companys d'equip.

Els fets van ocórrer en el partit de la Champions nord-americana que enfrontava l'Inter de Miami contra Los Angeles FC. En els últims moments de l'enfrontament va esclatar una trifulga amb escenes habituals: empentes, agafades i l'àrbitre repartint targetes grogues. Però també una mossegada.

Luis Suarez bite attempt on teammate Jordi Alba 👀

pic.twitter.com/QVgldTjiic — Footy Humour (@FootyHumour) April 13, 2025

Sí, Luis Suárez va enfilar les dents per mossegar la mà de Jordi Alba, que intentava separar l'uruguaià dels rivals. El davanter no s'ho va pensar i va clavar la boca als dits del lateral, tot i que va adonar-se'n i va aturar-se. Alba va acabar a terra adolorit, no se sap si per la mossegada, per l'empenta d'un rival, o per les dues accions.

En tot cas, la mossegada de Suárez és involuntària i molt diferent d'altres episodis. Cal recordar que el 2010 va ser sancionat amb set partits per mossegar un futbolista del PSV quan jugava a l'Ajax, deu partits li van caure amb el Liverpool per mossegar un jugador del Chelsea i quatre mesos de sanció es va endur per mossegar Chiellini al Mundial de 2014 abans de fitxar pel Barça.

Sigui com sigui, els de Miami han superat l'eliminatòria i s'han plantat a les semifinals de la Champions nord-americana gràcies a un doblet de Messi. A la lliga estatunidenca, l'equip es manté en una quarta posició que donaria accés a play-off després que la temporada passada no aconseguissin el títol.