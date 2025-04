Ter Stegen parla sobre la relació amb Messi: «Si s'enfadava, xutava a la cara»

Marc-André ter Stegen està enllestint la fase final de la recuperació del trencament complet del tendó rotulià del genoll dret que va patir el setembre passat i ha aprofitat per parlar sense embuts al pòdcast alemany Phrasenmäher. Ter Stegen ha parlat de la relació amb Leo Messi i ha confirmat que estaven "molestos" l'un amb l'altre, però ha matisat que mai van tenir una discussió per dir que la relació era "molt dolenta". Si bé, ha explicat que l'astre argentí tenia una manera peculiar de mostrar el seu enuig. Una manera a l'abast de molt pocs futbolistes.

I és que, segons ter Stegen, Messi no havia de parlar gaire per fer-se entendre i escoltar, la qual cosa feien tots els jugadors del vestidor. "Això és el que ha de ser un líder", ha destacat l'alemany. En comptes d'expressar-li que tenia algun problema amb ell, ter Stegen sabia que Messi estava enfadat quan, als entrenaments, xutava a donar-li a la cara a propòsit. "No tothom ho pot fer", ha fet broma el porter, que ha defensat que Messi "podia fer-te quedar malament, si volia".

Sigui com sigui, ter Stegen ha reiterat que es va tractar d'episodis "puntuals" i que compartir vestidor amb Messi va ser "molt enriquidor". Ara que l'ha succeït com a capità, l'alemany també s'ha atrevit a apuntar el futur líder de l'equip i ha assenyalat Pedri. "No m'estranyaria que es quedés el braçalet, marcarà la realitat del club durant molt temps", ha assegurat.