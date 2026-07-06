El Mundial d'aquest 2026 continua generant polèmiques extraesportives. A banda de les "pauses publicitaries" que han dividit els partits en quatre quarts o les negacions de visats a jugadors i àrbitres, Donald Trump ha aconseguit que la FIFA, i el seu bon amic Gianni Infantino, li anul·lin la targeta vermella que Folarin Balogun va veure durant el partit de setzens de final davant Bòsnia i Herzegovina.\r\n\r\n\r\n🔴 Trump reconeix que va trucar a Infantino perquè anul·lessin la sanció a Balogun: «Era injusta» https://t.co/OUqVjkouoZ pic.twitter.com/NBkVx3FZEI\r\n— NacióDigital (@naciodigital) July 6, 2026\r\n\r\n\r\nEl president dels Estats Units ha revelat, sense vergonya, que va demanar a la FIFA que "revisés la sanció" imposada al davanter estatunidenc: "Vaig veure la jugada i soc una persona que estima els esports. Això no va ser una falta. Ni tan sols una infracció". Trump també ha carregat contra l'actuació de l'àrbitre, el brasiler Raphael Claus, de qui ha dit que és "una mica sospitós si es mira el seu passat". "Va prendre una decisió que ningú podia creure. És un dels nostres millors jugadors i li va treure una targeta vermella", ha lamentat Trump.\r\n\r\nLa FIFA, fent gala de les seves polítiques, ha retirat la sanció, decisió que el president nord-americà ha celebrat: "Soc bo en aquestes coses... crec que van prendre una decisió realment brillant". La Federació Belga, selecció contra qui s'enfrontarà els Estats Units als vuitens de final, ha fet un comunicat "denunciant la situació". \r\n\r\n\r\n\r\n\r\nEsports\r\n\r\nPòdcast\r\n\r\nEl futbol va de poder... sobretot un Mundial Ferran Casas i Manresa\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n