Un exjugador del Barça, un del Reial Madrid i més futbolistes, investigats per apostes il·legals

Nou escàndol per apostes en el món del futbol. I, una altra vegada, a Itàlia. Els telèfons decomissats dels futbolistes Sandro Tonali, ex del Milà i ara al Newcastle, i Nicolò Fagioli, de la Fiorentina, han permès identificar fins a 12 jugadors més implicats entre el desembre de 2021 i l'octubre de 2023, tal com ha avançat el Corriere della Sera. Molts jugaven a la Juventus en el moment dels fets, però també hi ha un exjugador del Barça i un del Reial Madrid.

Concretament, es tracta del lateral Júnior Firpo, blaugrana entre el 2019 i el 2021, i Ángel Di María, madridista entre el 2010 i el 2014 i campió del món amb l'Argentina de Messi. A banda, hi ha Alessandro Florenzi, Nicolò Zaniolo, Mattia Perin, Weston McKennie i Leandro Paredes, també campió del Mundial, tots jugadors de la Sèrie A italiana en el període investigat.

Feien servir les cases d'apostes online Betsport22.com, Swapbet365.eu, Vipsport360.com, Texinho.com, gestionades per Pietro Marinoni, àrbitre de la Sèrie D (quarta divisió italiana) i amic personal de la germana de Tonali. A més, jugaven a pòquer en llocs no autoritzats per l'Agència de Duanes i Monopolis d'Itàlia, com també ho podrien haver fet una vintena de futbolistes més. Si bé, ningú està acusat d'arreglar partits i la fiscalia de Milà sospita que simplement ho feien per oci.

Tots empraven una joieria de Milà per liquidar les apostes i blanquejar els diners, de manera que hi compraven rellotges d'alta gamma i mai els recollien. En total, s'han confiscat un milió i mig d'euros i s'han sol·licitat cinc arrestos domiciliaris, tot i que cap té com a objectiu un futbolista.