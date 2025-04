Tours per 2.750 dòlars i dos ensurts previs: tot el que sabem sobre l'accident d'helicòpter a Nova York

El matrimoni d'Agustín Escobar, antic CEO de Siemens a l'Estat, i Mercè Camprubí Montal, directiva de la companyia i neta i besneta dels expresidents del Barça Agustí Montal (ambdós amb el mateix nom); i els tres fills menors d'edat han mort a les 15:17 hores d'aquest dijous, a les 21:17 hora catalana, en un accident d'helicòpter a Nova York. Per causes que encara es desconeixen, l'aeronau ha perdut l'hèlix i ha caigut al riu Hudson, provocant també la mort del pilot. El breu marge de temps i l'excepcionalitat del sinistre deixen moltes incògnites per resoldre, però això és el que sabem fins ara.

Tours turístics des de l'aire per 2.750 dòlars

L'helicòpter accidentat és un Bell 206 L IV Long Ranger de set places de la companyia New York Helicopter Tours, una empresa turística que ofereix descobrir Nova York des de l'aire amb preus que oscil·len entorn els 2.750 dòlars en funció del recorregut. L'oferta va des dels 10 minuts fins a la mitja hora i recorre els llocs més emblemàtics de la ciutat. De fet, l'aeronau sinistrada ha caigut molt a prop de l'Estàtua de la Llibertat.

Concretament, l'helicòpter que transportava la família catalana tenia una autonomia de 53 quilòmetres i tres hores de vol, amb una velocitat de creuer entorn dels 177 quilòmetres per hora de mitjana, tal com detalla el web de l'empresa, que assegura que és el model "més segur del món". Va ser construït el 2004 i gaudia d'un certificat d'aeronavegabilitat vàlid fins al 2029, segons els registres de l'Administració Federal d'Aviació (FAA, per les sigles en anglès) consultats per la CNN. En el moment de l'impacte, feia 15 minuts que volava i havia recorregut 6 quilòmetres.

L'empresa havia patit dos incidents previs

New York Helicopter Tours ja havia patit un ensurt el 2013, segons informen el New York Post i la CNN. Aleshores, un pilot es va veure forçat a aterrar d'emergència amb cinc turistes a bord perquè va perdre la potència. Tothom va sortir il·lès, però les autoritats van concloure que la causa havia estat un manteniment deficient i una anomalia en la lubricació del motor. I, el 2015, un altre helicòpter de la companyia també va haver d'aterrar d'emergència després de quedar suspès a l'aire a sis metres d'altura.

Investigació oberta

Ara, la Junta Nacional de Seguretat en el Transport dels Estats Units i l'FBI n'estan investigant les causes, mentre que Donald Trump ha confirmat que el secretari de Transport, Sean Duffy, i el seu equip treballen per saber què va passar, segons ha indicat en un missatge a les xarxes socials. Tot plegat, per aprofundir en una crisi aèria que ja acumula diversos accidents i víctimes des que Trump va arribar a la Casa Blanca.