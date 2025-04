Mor una família catalana de cinc persones en un accident d'helicòpter al riu Hudson de Nova York

Sis persones han mort en l'accident d'un helicòpter que ha caigut al riu Hudson de Nova York, una família catalana de cinc membres amb tres nens i el pilot, segons han informat les autoritats policials i l'alcalde de la ciutat, Eric Adams, en roda de premsa, i han confirmat posteriorment fonts del Ministeri d’Exteriors. Es tracta del matrimoni d'Agustín Escobar, antic CEO de Siemens a l'Estat, i Mercè Camprubí Montal, directiva de la companyia i neta i besneta dels expresidents del Barça amb el mateix nom, Agustí Montal. També dels tres fills, menors d'edat.

Les autoritats novaiorqueses han explicat que a les 15:17 hora local d'aquest dijous, a les 21:17 hora catalana, han rebut diverses trucades al 911 alertant que un helicòpter s'havia estavellat a l'aigua. Quatre de les víctimes han estat rescatades del vehicle i les altres dues de l'aigua. Dues d'elles han mort a l'hospital després que les intentessin reanimar, mentre que la resta han estat decretades mortes al mateix lloc de l’incident.

New York City Mayor Eric Adams says a family of Spanish tourists, including three children, died Thursday in a helicopter crash in the Hudson River that killed six people. pic.twitter.com/07y6jRwQqf — The Associated Press (@AP) April 10, 2025

El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha mostrat "consternat" per l'accident i ha posat el Govern a disposició de l'entorn de la família que ha perdut la vida a Nova York. "La vida no està a les nostres mans i et colpeja de la forma més inesperada i més dura quan menys t'ho esperes", ha reflexionat des de Varese, on aquest divendres assumirà la presidència dels Quatre Motors d'Europa. Ara com ara, el govern de Donald Trump no ha traslladat cap condol oficial a la Generalitat, però el president nord-americà sí que ha fet una piulada lamentant els fets i comprometent-se a investigar-los. "Ho agraïm, davant d'una situació d'aquest tipus tots reaccionem com s'ha de reaccionar", ha afirmat.

En el mateix sentit s'ha expressat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que ha afirmat que les notícies "són devastadores". Ara comença la tasca de repatriació dels cossos des dels Estats Units cap a Catalunya. En aquest sentit, el consolat espanyol a Nova York i la Direcció General de Consulars estan a càrrec del cas i en contacte amb les autoritats locals per recollir més informació i poder oferir assistència als familiars de les víctimes, segons apunten des d’Exteriors.