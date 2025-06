Una bandera franquista es cola a la tanda de penals d’Espanya

La tanda de penals va donar la victòria de la Lliga de les Nacions a Portugal en una final empatada amb Espanya que ha deixat una imatge insòlita: un grup d'aficionats de la selecció espanyola mostrant a càmera una bandera franquista. Un vídeo que ha encès les xarxes socials per mostrar-se a més a més a Alemanya un país que persegueix l'apologia del franquisme amb penes de presó.

La selecció masculina de futbol espanyol va perdre a la tanda de penals d'un partit disputat a l'Allianz Arena de Múnic després d'empatar 2-2 al partit i amb una pròrroga sense gols.

Una bandera franquista en la grada de la afición de España hoy en la final de la Nations League en Múnich. En Alemania la apología fascista está perseguida con penas de prisión. Aquí su careto. pic.twitter.com/54A2rqB7Ht — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) June 8, 2025

La final va acabar amb tragèdia, ja que durant la tanda de penals un aficionat va perdre la vida en precipitar-se des de la graderia. Les autoritats han informat que s'estan interrogant testimonis i revisant imatges del succés, però de moment no hi ha indicis que suggereixin un crim. L’única informació disponible sobre la víctima és que residia a la ciutat bavaresa de Garmisch-Partenkirchen. La seva nacionalitat encara no ha estat confirmada.

Què és la simbologia franquista?

La bandera amb l'àliga és un dels símbols que es van utilitzar durant el règim franquista per tal d'indentificar-lo visualment. També n'hi havia d'altres com ara escuts, monuments, segells, uniformes, etc. En concret, l'àguila present en l'escut de Franco no és un símbol original del règim, sinó que era ja utilitzat en les armes dels Reis Catòlics però durant el franquisme va incorporar el lema Una Grande Libre, juntament amb altres motius heràldics que s'afegeixen als de l'escut tradicional d'Espanya.