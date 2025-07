Un equip català de la primera divisió canvia de nom i d'escut

El mapa del futbol d'elit de Catalunya ha incorporat un nom i un escut nous. Es tracta del FC Badalona Women -l'Ona, com volen que es conegui el club des de la direcció-, la nova identitat del fins ara Llevant Badalona, que ja va redenominar l'històric Llevant Las Planas després del canvi de ciutat. La Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) ja ha validat el canvi i l'equip que disputa la Lliga F passarà a representar la ciutat amb una imatge més moderna i arrelada.

Tal com han avançat Badalona Comunicació i Esport3, el club badaloní es passarà a centrar en la imatge del mar amb la denominació Ona, les darreres tres lletres del nom de la ciutat. L'escut recull aquesta nova identitat amb un estil sobri i minimalista, en la direcció de modernitzar el logotip i consolidar el projecte empresarial. Tot plegat, de la mà de Nike, el nou patrocinador que vestirà les jugadores.

D'altra banda, l'Ona abandonarà el blau marí característic de la passada temporada -que va substituir el vermell del Llevant Las Planas- i passarà a lluir una equipació blanca i negre. El que sí que es mantindrà seran l'entrenadora, Ana Junyent, que va arribar aquest mes d'abril, i el director esportiu, Ferran Cabello, que seran els encarregats de pilotar el projecte esportiu en aquesta nova etapa en què es preveu una major inversió econòmica.

Un projecte esportiu ambiciós amb la participació de l'Ajuntament de Badalona

Amb aquest canvi d'identitat corporativa i l'entrada de Nike, l'Ona vol aspirar a escalar posicions a la classificació de la Lliga, on la temporada 2024-25 va acabar 13a. Amb l'ascens de l'Espanyol a la primera divisió, es vol consolidar com el segon equip de Catalunya i apropar-se al potent Barça, així com esdevenir un símbol de Badalona.

Per això, ja el 2024, l'Ajuntament de Xavier García Albiol es va involucrar en l'acord entre l'antic Llevant Las Planas i el CF Badalona per traspassar el club i fundar el Llevant Badalona, que juga a l'Estadi Municipal de Badalona, al barri de Montigalà. El Llevant Las Planas tenia problemes importants per pagar les nòmines i el lloguer de les instal·lacions i, després de negociar amb diversos fons d'inversió estrangers, finalment va optar per l'acord amb el Badalona.