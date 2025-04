Olot reclama a Educació que revisi l’adscripció i la zonificació escolar de la ciutat

Olot insisteix i reclama. Ho fa per un tema reconegut i a un intermediari conegut: l’adscripció i zonificació escolar i el Departament d’Educació. A través d’una moció presentada en l’últim ple per tots els grups municipals i amb suport de veïns, l’Ajuntament ha volgut pressionar públicament la Generalitat perquè modifiqui la fórmula actual amb què es distribueixen els alumnes que acaben primària i han d’iniciar l’educació secundària.

El cas que ha fet esclatar la reivindicació és el de Sant Roc. Fa cinc anys el Departament d’Educació, llavors liderat per ERC, va canviar l’adscripció de l’Escola Sant Roc, la qual assignava als seus alumnes l’institut Bosc de la Coma i va afegir-s’hi l’Institut Montsacopa.

Des de llavors, tots els alumnes de Sant Roc que no tenen plaça al Bosc de la Coma, s’han de desplaçar fins al Montsacopa. Aquesta situació ja ha provocat que, en diversos cursos, vàries famílies del barri hagin hagut d’escolaritzar els seus fills al centre de secundària més allunyat que tenen a la ciutat.

Davant la falta de canvis i escolta per part del Departament d’Educació, la moció aprovada al ple municipal vol reivindicar la necessitat de canvis en aquesta qüestió. El text presentat per Junts, ERC, CUP, PSC i Activem Olot demana que es canviï el sistema d’adscripció de l’Escola Sant Roc perquè torni a ser únicament a l’Institut Bosc de la Coma i també insta a finalitzar la revisió de la zonificació escolar de la ciutat que el 2020 es va anunciar que s’iniciava.

“És una bona notícia que ens posem tots d’acord. El Departament ha passat per molts colors polítics i és un tema que reiteradament s’ha posat sobre la taula. Veure com altres famílies d’altres municipis accedeixen abans que famílies olotines és un acte discriminatori”, diu l’alcalde d’Olot, Agustí Arbós, en referència al fet que alumnes de la zona de les Preses i la Vall d’en Bas tenen places garantides a l’Institut Bosc de la Coma.

Per part d’ERC, el seu portaveu, Josep Quintana, aclareix que el grup local sempre ha defensat la reclamació actual: "Sempre hem fet arribar al Departament transmetre la voluntat dels veïns i el parer compartit de què els infants de Sant Roc haurien de tenir adscripció única. Donem tot el nostre suport. Sempre que tenim oportunitats ho recordem a la Generalitat. És de llei que hauria de ser així”.

Pel que fa a l’oposició, la CUP posa en relleu els criteris de mobilitat que actualment no té en compte l’adscripció escolar d’Olot: “No pot ser que no es tingui en compte com es mouen els infants i joves de Sant Roc. Que hagin de dependre de cotxes particulars, no té cap mena de sentit i no hi hagi cap servei de bus escolar. S’haurien d’haver tingut en compte molts més aspectes, més enllà del superàvit d’alumnes”, afirma la regidora Sílvia Pagès. El PSC subscriu tots els punts de la moció i Activem Olot demana que es treballi “plegats” per garantir els drets dels alumnes de Sant Roc.

De fet, les famílies de l’escola olotina han portat la situació al Síndic de Greuges, qui els hi ha donat la raó afirmant que no es complien els criteris de proximitat. Tant la zonificació com l’adscripció escolar és competència de la Generalitat.