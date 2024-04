El conseller de Salut: «La capital de la pediatria mediambiental de Catalunya hauria de ser Olot»

Elogis i promeses del conseller de Salut cap a la Unitat de Salut Mediambiental Pediàtrica de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa. Manel Balcells afirma que aquesta unitat ha de ser la referència al país en la matèria: "És un projecte tan interessant que creiem que ha de ser la referència per a tot Catalunya".

El conseller va deixar anar aquestes voluntats i paraules divendres passat en una visita que va fer a Olot. Abans de visitar els terrenys del nou CAP de Sant Miquel i anunciar que les obres començarien al maig, Balcells va passar per l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa on va conèixer la unitat pediàtrica mediambiental, pionera a Catalunya i que va néixer el 2016, quatre anys després de la creació de la unitat de pediatria.

Segons Balcells, el Departament de Salut té la intenció de convertir Olot en la referència de la pediatria mediambiental del país: "L'Hospital Comarcal de la Garrotxa s'ha de convertir en el referent de les unitats pediàtriques mediambientals perquè tots els equips d'atenció pediàtrica que estem articulant en el conjunt del territori tinguin aquesta àrea d'interès i apliquin els coneixements que des d'aquí es puguin anar impartint".

El conseller de Salut també aplaudeix que les iniciatives no vinguin totes de Barcelona: "La capital de la pediatria mediambiental de Catalunya hauria de ser Olot i això també està bé perquè repartim capitalitats i expertesa. No tot ha de ser a Barcelona o a les capitals de demarcació. És un orgull per a l'Hospital de la Garrota que hi hagi una unitat molt ben formada que pugui ser referència a Catalunya i procurarem que així sigui", va afirmar divendres Balcells.

A l'espera de certificar que la Unitat de Salut Mediambiental Pediàtrica de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa passi a ser referència catalana, de moment, ja està assessorant a equips pediàtrics del territori català i fa uns mesos es va anunciar que ja ho era pel que fa a la demarcació de Girona. Des de l'estiu passat, rep consultes i, fins i tot, famílies provinents de la resta de comarques gironines. També s'espera que aviat la unitat pugui introduir nous perfils professionals que permetin avaluar les ativitats i pràctiques i puguin ser traslladades a la resta del país.

Des de fa vuit anys, la unitat garrotxina aborda els riscos mediambientals que poden patir els infants, des que estan al ventre de la mare fins als catorze anys. Un exemple és el full verd, un programa de control de l'embaràs que serveix de cribratge de factors ambientals de risc, com les radiacions ionitzants, les exposicions ocupacionals o el consum d'alcohol i drogues, entre d'altres. La unitat garrotxina també ha impulsat altres iniciatives com Un nadó, un arbre, que consisteix a regalar un plançó a cada família que dona llum a l'Hospital d'Olot.