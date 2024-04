La Junta de Seguretat Local d'Olot constata percepció d'inseguretat a la ciutat

Aquest dimarts Olot ha celebrat una nova Junta de Seguretat Local, just un any després de l'última que es va celebrar el març del 2023. A diferència de l'última vegada, s'ha posat en relleu la millora d'algunes dades com les ocupacions o els robatoris amb força a domicilis (els quals s'han reduït un 17%), però també s'ha constat l'empitjorament en els robatoris amb violència que han passat de 37 a 51 durant l'últim any a la Garrotxa.



Més enllà de les dades, però, la Junta ha constat la percepció d'inseguretat que es viu als carrers d'Olot. "Tot i que l'estadística acompanyi, som conscients que la percepció ciutadana no viu el seu millor moment en quant a seguretat. Se'ns demana millor coordinació, més operatius policials i eines de control. Això ho compartim", ha dit l'alcalde de la ciutat, Pep Berga.



Una de les principals raons que, segons el consistori, han fet augmentar la percepció d'inseguretat són els robatoris amb violència: "Creen una alarma social que no és volguda i fa que en un determinat moment no ens aventurem a caminar per un carrer en una determinada hora. Hi ha sensacions de seguretat que teníem en un passat que hem anat perdent", ha afegit Berga.



Des de la Coordinació de Policies Locals de Catalunya, el seu director general, Marc Costa, afirma que les dades d'Olot són bones i que la ciutat "és segura". "Són dades correctes i bones. Sí que hi ha la percepció subjectiva. Això pot ser degut a molts factors, alguns dels quals no són imputables directament a l'activitat policial", ha afegit.

La compareixença de premsa posterior a la Junta Local de Seguretat d'Olot

Més presència al carrer

Per aquesta raó, els Mossos d'Esquadra van crear el novembre una unitat específica de patrullatge al Nucli Antic d'Olot i la Policia Local està formant els agents que formaran part d'una nova unitat operativa de tardes i nits que patrullarà a la ciutat.



Des dels Mossos defensen que la nova unitat ha ajudat a fer retrocedir els delictes al centre, però s'han traslladat a altres barris: "Des del novembre han baixat els fets al Nucli Antic i s'ha identificat molta gent. S'ha guanyat aquest espai de seguretat perquè els veïns ens ho valoren i ho confirmen. També és veritat que hem tingut un desplaçament a altres barris. Ho afrontarem amb l'increment del patrullatge a tota la ciutat i a punts calents", diu el cap dels Mossos a la Garrotxa, Blai Ortiz.



Sobre la reincidència, Ortiz afirma que no està a nivells d'altres anys, però que poden aparèixer nous perfils: "Els autors són més diversificats i amb menys detencions. Podríem dir que són l'inici d'uns delinqüents reiteratius, però encara no estan a la fase de què hagin acumulat moltes detencions".



La Junta Local de Seguretat d'aquest dimarts ha comptat, com és habitual, amb diferents cossos de seguretat que actuen a la comarca: Mossos d'Esquadra, Policia Local, Policia Nacional, Guàrdia Civil, Agents Rurals i Bombers. Ha tingut lloc a l'Ajuntament d'Olot, un dia després de la baralla multitudinària que va succeir al centre de la ciutat, tot i que la convocatòria ja estava programada.