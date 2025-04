Lluís Ramió serà el nou gerent de l’Hospital d’Olot

L’Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa ja té nou gerent. Es tracta de Lluís Ramió, el fins ara director mèdic del centre. El patronat de la Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa ja ha aprovat el nomenament, el qual es farà efectiu a finals de maig.

Ramió ha estat la persona escollida d’entre les tres que van arribar a la fase final del procés de selecció del nou gerent de l’hospital. Es tracta d’una persona que coneix el centre, ja que a finals de 2023 va entrar-hi com a director mèdic. Ara, Ramió agafarà el relleu de Josep Maria Corominas, qui es jubila després d’una dècada com a gerent.

Lluís Ramió va néixer el Pla de l’Estany el 1973, és llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona, especialista en Neurologia i doctor per a la Universitat de Girona. La seva trajectòria s’ha desenvolupat, principalment, a l’Hospital Josep Trueta de Girona, on va ser cap del Servei de Neurologia. Ramió també és docent a la Universitat de Girona i investigador de l’Institut de Recerca Biomèdica de Girona (IDIBGI).