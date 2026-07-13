Detenen l'exdiputat i exalcalde de Sant Feliu de Guíxols per exhibicionisme en una piscina

L'exdiputat de Junts al Parlament i exalcalde de Sant Feliu de Guíxols Pere Albó ha estat detingut aquest diumenge a l'hotel Tahití de Santa Susanna, al Maresme, per un presumpte delicte d'exhibicionisme davant de menors, segons ha avançat SER Catalunya. Segons aquesta informació, Albó hauria accedit al recinte sense autorització i s'hauria desplaçat fins a la piscina, on hi havia desenes de clients, entre els quals nombrosos infants i adolescents.
Els usuaris de la piscina van alertar immediatament el personal de l'hotel i els serveis d'emergència i la policia va arrestar ràpidament Albó. Diversos testimonis de l'establiment asseguren que l'expolític, de 54 anys, es va començar a masturbar en públic estirat en una gandula després d'abaixar-se els pantalons. A més, una jove ha denunciat als Mossos que Albó li hauria agafat el braç durant l'acte d'exhibicionisme.
Després de la detenció, l'exdirigent polític va presentar una sol·licitud d'habeas corpus perquè un jutjat revisés la seva detenció. No obstant això, el jutjat de guàrdia d'Arenys de Mar va desestimar la petició i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha conclòs que la privació de llibertat va ser legal. En les pròximes hores està previst que els Mossos el tornin a posar a disposició judicial perquè el jutge decideixi les mesures que corresponguin.
Pere Albó formava part de Moviment d'Esquerres (MES), una formació independentista creada el 2015 que es va integrar a Junts de cara a les eleccions al Parlament de Catalunya d'aquell mateix any. Va ser en el marc d'aquesta coalició que Albó va aconseguir l'acta de diputat l'any 2021 dins la candidatura de Junts en representació de MES, on va mantenir l'escó fins al 2024
Abans havia desenvolupat la seva trajectòria política al PSC, partit amb el qual va ser alcalde de Sant Feliu de Guíxols entre el 2007 i el 2010 i vicealcalde fins al 2015. L'octubre passat va anunciar que abandonava la política institucional i també el càrrec de regidor a l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols per dedicar-se al negoci hoteler familiar i a l'exercici de l'advocacia.