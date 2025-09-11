El doble de gent que l'any passat es mobilitza a Girona per reclamar l'escola en català i la independència

Unes 12.000 persones s'han manifestat aquest dijous a Girona i han clamat que hi ha "més motius que mai" per a la independència. La marxa ha començat puntual, com és habitual, a les 17.14 hores de la tarda a la plaça Catalunya i ha acabat a la Copa, connectant amb la lectura del manifest a Barcelona. Els manifestants han cridat les proclames ja històriques com "in-inde-independència", "els carrers seran sempre nostres" o "puta Espanya", i també "escola en català, ara i sempre". S'hi han aplegat manifestants d'arreu de les comarques gironines i també hi han arribat busos de Maresme i Osona.
Segons les dades de la Policia Municipal, es calcula que el nombre de manifestants d'enguany ha duplicat el de l'any passat, quan hi van anar unes 6.500 persones.
Els manifestants de Girona han reconegut que l’independentisme està “desmobilitzat”, però confien que la Diada d’aquest any hagi servit per reprendre “la unitat” entre les organitzacions polítiques i les entitats. “És una llàstima perquè molta gent no ha vingut. Hem intentat estirar algunes amigues, però no han vingut”, ha explicat Anna Solé, de Girona, a l'ACN.
També ha lamentat la situació “de desunió” Xavier Jou, qui reclama la independència per “millorar en general com a país” i lamenta l’actitud dels polítics a qui acusa “de només voler la cadira”.
Un dels aspectes destacables de la manifestació de Girona és que a la marxa hi havia una important representació de joves, com la Nàdia Antúnez. Ella ha acompanyat als seus oncles i diu que la independència és una eina pel seu futur. “Volem un país millor, amb millor economia i que es respecti la cultura i la llengua”, assenyala.
Els manifestants han passat per l’Avinguda Pompeu Fabra fins a girar per l’Avinguda Jaume I. Amb crits constants contra l’estat espanyol, a favor de la independència i amb desenes de banderes estelades, a més d’alguna de Palestina.
“Ara i sempre, l’escola en català” ha sigut un dels lemes que més s'han sentit durant la manifestació, especialment quan els concentrats han passat per davant dels Jutjats de Girona, a l’Avinguda Ramon Folch. La Diada s'ha donat tot just l'endemà que el TSJC anul·lés diversos articles clau del decret de règim lingüístic educatiu.
La mobilització ha acabat a l’esplanada de la Copa on estava preparat l’acte final de la jornada. Malgrat alguns problemes tècnics amb la connexió amb Barcelona, els més de 12.000 assistents no s’han mogut fins que no ha acabat el discurs del president de l’ANC, Lluís Llach. Tot plegat ha acabat amb el cant dels Segadors i crits de “Catalunya lliure”.