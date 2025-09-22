L'oposició a Santa Coloma de Farners presenta una moció de censura per fer fora Junts de l'alcaldia

Les tres formacions a l'oposició de Santa Coloma de Farners (Independents de la Selva, CUP i ERC) han presentat aquest dilluns al matí una moció de censura per fer fora Junts de l'alcaldia. Actualment, l'equip de govern del municipi està format per Junts i PSC, que junts sumen sis regidors dels disset que hi ha al consistori. L'oposició ha titllat reiteradament aquest govern en minoria, i en critiquen la manca de diàleg i transparència. Per això, les tres forces -que sumen 11 regidors i tindrien majoria absoluta- volen posar al capdavant Pep Prat, el portaveu d'Independents de la Selva, que a les últimes eleccions es va quedar només un regidor per enrere de Junts.
Aquest escenari polític es remunta a les eleccions municipals del 2023, quan Junts va guanyar amb cinc regidors, mentre que Independents de la Selva i la CUP van aconseguir quatre representants; ERC, tres i el PSC, un. En un primer moment, el govern municipal es va forjar entre les dues primeres forces: Junts i Independents de la Selva. Aquesta aliança, però, no va durar ni mig any i el desembre de 2023 la segona formació saltava a l'oposició per discrepàncies.
Segons explica Prat, el portaveu d'Independents, en aquell moment no van "saber explicar bé els motius de la sortida" del partit del govern local. Ho van fer per friccions internes i manca de consens en algunes polítiques. Ara, Prat assegura que "en l'últim any i mig tothom ha comprès per què vam marxar del govern". La sortida dels quatre regidors d'Independents de la Selva van fer que Junts busqués un nou soci de govern i acabés pactant amb el PSC, amb qui ha mantingut un govern en minoria fins ara.
Davant aquesta situació, les tres formacions a l'oposició han decidit presentar una moció de censura i agafar el relleu a l'alcaldia. Prat serà el nou alcalde acompanyat per la CUP i els republicans. El futur alcalde assegura que "el principal repte del nou govern és mostrar el diàleg que ha faltat en tot aquest temps". Per això avança que volen liderar un consistori obert, transparent i consensuat.
Pel que fa a les altres formacions, el portaveu d'ERC, Joan Casalprim, veu la moció de censura com "el següent pas" de tots els avisos que havien fet a l'equip liderat per Salamaña. "Vam forçar un ple extraordinari per demanar més diàleg i no ha canviat absolutament res", afirma el republicà. En la mateixa línia, el portaveu de la CUP, Ousman Jangana, detalla que al llarg d'aquests dos anys i mig de mandat han vist com Junts "retallava diversos serveis municipals", com la llar d'infants i això ha portat la formació a fer un cop de cap i "buscar l'acord" entre els tres socis i "entrar al govern local". Jangana recorda que les formacions tenen "ideologies diferents" que van fer que no hi hagués acord després de les municipals.
Jangana afegeix que cal "una solució d'urgència" i, davant la situació, han optat per entrar al govern acompanyat per dues formacions més. De fet, les tres formacions asseguren que el pas que han fet "no ha estat fàcil ni agradable" però ho veuen com una necessitat per treballar per "un municipi més agradable i net". Les prioritats del nou govern local serà actuar en la neteja viària, millorar els serveis d'acció social, l'educació i el comerç.
D'altra banda, asseguren que són conscients del poc marge de maniobra que tenen abans de les eleccions del maig del 2027, però creuen que un any i mig és prou temps per aconseguir millores en determinats àmbits que fins ara "estaven aturats". El ple per aprovar la moció de censura es farà el 7 d'octubre a les dotze del migdia.