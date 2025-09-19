ERC tria candidat a l'alcaldia de Girona per un sol vot i amb polèmica

ERC ja té candidat a l'alcaldia de Girona per la mínima i amb polèmica. La militància del partit a la ciutat ha celebrat aquest dijous al vespre una assemblea a porta tancada que ha escollit Marc Puigtió com a nou cap de llista per a les municipals del 2027 en detriment de l'altre candidat, Adam Manyé. La polèmica s'ha desfermat per un vot nul que hagués beneficiat el perdedor i que deixava els comicis en un empat.
Marc Puigtió és l'impulsor de la plataforma Moviment gironí i exalcalde de Sant Julià de Ramis. En la dinàmica del partit, es va oposar a investir Salvador Illa com a president de la Generalitat però va donar suport a Oriol Junqueras en l'últim procés intern. Si bé la direcció no s'ha posicionat públicament, fonts properes explicaven la preferència per Puigtió, de qui valoren la rapidesa i l'eficiència amb la qual s'ha fet conèixer a la ciutat. L'altre candidat era Adam Manyé, qui va ser delegat d'Educació entre 2021 i 2024.
Després del resultat, que s'ha decidit per 28 a 27 vots, Puigtió ha assegurat que fan "un pas endavant per Girona amb la certesa que només obrint-nos i sumant sensibilitats podrem aspirar a tot". Tot i això, no ha desvetllat si, finalment, concorrerà conjuntament amb les sigles d'ERC a les eleccions del 2027. Cal recordar que l'actual líder del partit a Girona, Quim Ayats, ja havia anunciat que no repetiria candidatura.
La polèmica pel vot nul
Però, per què hi ha hagut un vot nul? Els participants en les primàries havien de marcar una de les dues opcions a la papereta amb un bolígraf, com sol passar en pràcticament tots els processos electorals. Però un dels suports per a Manyé comptava amb un adhesiu d'ERC en comptes d'una marca de tinta.
Així doncs, sense saber-ho, l'anul·lació del vot ha acabat sent determinant per decidir el candidat a l'alcaldia de Girona. En paral·lel, dos vots en blanc també haurien pogut canviar el resultat, ja fos per reforçar la victòria del guanyador o perquè la derrota no depengués d'un vot nul. La candidatura perdedora no descarta impugnar la votació i el cas quedaria en mans de la Comissió de Garanties del partit.
En tot cas, el president de la Federació Regional d'ERC a Girona, Pau Presas, ha demanat a la militància "curar i tancar totes les ferides i treballar pel millor resultat" després de l'elecció de Puigtió com a alcaldable. En un missatge enviat per whatsapp, i al qual ha tingut accés l'ACN, Presas recull que Puigtió es va imposar "amb un resultat ajustat" però també subratlla que la seva elecció "tanca etapa" i que ara cal encarar-se als comicis.
Puigtió obre el debat de les sigles
Moviment Gironí, la plataforma de Puigtió, ha assegurat que el resultat "referma la voluntat" de molta gent que s'ha sumat al seu lideratge per "posar Girona al centre" i apostar per un projecte que "vagi més enllà de les sigles i sigui capaç d'arribar a nous sectors de la ciutat". La plataforma també avança que "la victòria d'aquesta idea d'obertura" obre ara un nou escenari.
S'haurà de veure ara si Moviment Gironí continua "desenvolupant el seu camí en paral·lel amb ERC o si es concorrerà conjuntament a les eleccions municipals". En qualsevol cas, recull el text, serà Puigtió mateix qui decideixi el camí a seguir. "Avui fem un pas endavant per Girona, amb humilitat, amb compromís i amb la certesa que només obrint-nos i sumant sensibilitats podrem aspirar a tot", ha conclòs Puigtió.