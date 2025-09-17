ERC critica que Calonge i Sant Antoni cedeixi un espai per fer una jura de bandera espanyola el 12-O

Polèmica a Sant Antoni de Calonge entre l'equip de govern -format per Junts, PSC, PP, Guanyem i Tots- i el principal partit a l'oposició -ERC- per una jura de bandera espanyola amb motiu de la festivitat del 12 d'octubre. Des del consistori han emès un comunicat en el qual es desvinculen de l'acte i ho atribueixen, en exclusiva, a la iniciativa del regidor del Partit Popular, Alberto Mas Vilá. A l'escrit que han publicat a les xarxes socials, el consistori reconeix que cedeixen el Palau Firal de Sant Antoni perquè es pugui fer l'acte. Segons ha pogut saber l'ACN, sí que s'ha abonat la taxa corresponent.
En el comunicat per part del consistori, l'Ajuntament recalca que "no participa en l’organització de l’acte" i que la cessió de l'espai només és deu a "la petició del grup municipal del Partit Popular". Segons justifiquen, es tracta d'"un exercici de respecte cap a la pluralitat dels seus integrants". També asseguren que s'ha fet el pagament corresponent.
Per la seva banda, des de l'oposició asseguren que la cessió és gratuïta i que sí que és "una iniciativa impulsada des del pacte de govern". En la seva resposta al comunicat del consistori, ERC rebutja la jura de bandera i considera que el missatge de l'Ajuntament és una "presa de pèl" als veïns de Calonge i Sant Antoni. A més, des del grup municipal dels republicans asseguren que no es tracta d’un "fet aïllat" i que ja s'han permès actes militars amb l'equip de govern.
En aquest sentit, Esquerra Calonge assenyala el concert d’un grup militar que es va organitzar el juliol. Tot plegat ha portat els republicans a considerar que el consistori promou "la militarització del municipi", ja que és "reincident" en aquest tipus d'actes. Per tot plegat, el grup demana a l'equip de govern que "deixi de mentir" i que Calonge deixi de ser "un parc temàtic militaritzat". "Creiem fermament en els valors republicans, democràtics i pacífics, i reivindiquem que el futur del nostre municipi s’ha de construir des d’aquests principis. El nostre compromís és amb les persones i amb el territori, no amb uniformes ni imposicions", assenyalen en el seu comunicat.
Problemes amb el cartell
Una de les queixes dels veïns a les xarxes és la presència del logotip de l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni al cartell de l'acte. En resposta a això, el consistori es defensa assegurant que no han dissenyat el cartell i que tampoc els hi han passat per valorar-lo. Per tant, argumenten, no podien evitar sortir-hi.
L'acte està previst per dissabte 11 d'octubre, amb motiu de la festivitat de la Hispanitat. L'organitzador és un regiment d'infanteria de l'Exèrcit.