La republicana Maria Puig pren el relleu de Lluís Puig en l'alcaldia de Palamós

La republicana Maria Puig és la nova alcaldessa de Palamós. Després que Lluís Puig deixés el càrrec que havia ocupat durant deu anys i que va renunciar fa unes setmanes per motius personals, la nova alcaldessa ha estat investida aquest divendres. Ho ha fet gràcies als vots del seu partit i els del PSC, que han revalidat el pacte que ja tenien amb Esquerra i han garantit d'aquesta manera l'estabilitat del govern municipal fins al final del mandat. En el seu primer discurs, Puig ha subratllat que vol ser "l'alcaldessa de tota la gent" i ha expressat la voluntat de col·laborar amb altres partits "per fer avançar el municipi".
Puig ha pres possessió aquest divendres de l'alcaldia de Palamós i Sant Joan en un ple extraordinari que s'ha celebrat a la sala de plens de l’Ajuntament. Amb la nova investidura, els socialistes han corroborat el pacte que ja tenien amb els republicans i han garantit l'estabilitat municipal. Per la seva banda, els portaveus de Junts i Som-hi han criticat el PSC per no haver donat suport a una candidatura alternativa que "hauria aportat aire nou al consistori".
En la seva primera intervenció com a alcaldessa, Puig ha subratllat que assumir el càrrec suposa un "enorme honor, compromís i respecte" i ha afirmat que vol ser "l’alcaldessa de tota la gent del municipi", independentment del barri on visquin. Ha destacat que es tracta d’un govern "basat en la confiança i no en la comoditat" i ha obert la porta a "totes les enteses possibles" amb els altres partits del ple. D'altra banda, ha agraït la tasca tant dels regidors com de la militància de base del seu partit i ha reivindicat que "fer equip és la millor manera de treballar".
El pacte entre ERC i PSC inclou una redistribució de competències dins de l’equip de govern. En aquest sentit, el PSC tindrà més tinences d’alcaldia i també més responsabilitats reforçades en àrees com infraestructures i joventut. A més, la socialista Raquel Gallego ha explicat que van rebutjar l’alcaldia que els oferien Som-hi i Junts per la manca de confiança amb aquests partits i per garantir l’estabilitat del govern municipal. "No podem fer equip amb qui ens ha estat menystenint durant dos anys", ha subratllat Gallego.
Crítiques de l'oposició
Pel que fa a l'oposició, els portaveus de Junts i Som-hi han criticat el PSC per no haver donat suport a aquesta candidatura alternativa que "hauria aportat aire nou al consistori". Maria Teresa Ferrés (Som-hi) ha titllat els socialistes de ser "els regidors sis, set i vuit dels republicans" i ha denunciat "una gestió econòmica nefasta, un poble brut i deixat i sense aparcament al centre". Per la seva banda, Raimon Trujillo (Junts) ha lamentat que no hagi estat possible una alternativa i s’ha compromès a exercir una oposició "exigent", centrada en la seguretat, l’habitatge, la neteja i la gestió dels recursos públics.
També l’únic regidor de la CUP, Alexandre Welz, ha manifestat "tristesa i decepció" perquè les mocions presentades pel seu partit durant deu anys sobre projectes que consideren importants han estat desestimades, mentre que Vox ha assegurat que tant ERC com el PSC "no pensen en els veïns, sinó en ells mateixos".
Finalment, en el mateix ple d’aquest divendres, Laura Lafarga, número sis a la llista d’ERC, també ha jurat el càrrec com a nova regidora. Amb aquesta investidura, Maria Puig es converteix en la tercera dona alcaldessa de Palamós en els últims vint anys.